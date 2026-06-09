Tráfico en carreteras de México en vivo HOY: Conoce los percances viales, bloqueos y reducción de carriles de este martes 9 de junio
¿Vas a trasladarte por carreteras de México? Sigue el reporte completo de accidentes, bloqueos, reducción de carriles y tráfico en vialidades nacionales.
¿Vas a transitar por carreteras de México? Te decimos todo lo que sucede con percances viales, tráfico, bloqueos, reducción de carriles y afectaciones generales en vialidades nacionales.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que llegues seguro y a tiempo a tu destino.
Tráfico en carreteras de México en vivo HOY: Conoce los percances viales, bloqueos y reducción de carriles de este martes 9 de junio
Alerta Vial: Carga vehicular en la caseta de Amozoc, autopista Puebla-Acatzingo
Se reporta tráfico sobre la autopista Puebla - Acatzingo, específicamente a la altura de la Plaza de Cobro Amozoc.
La carga vehicular afecta a los carriles con dirección hacia Acatzingo. Las autoridades viales informan que la lentitud en el avance se debe a la alta afluencia de conductores, por lo que no se tiene reporte de accidentes o incidentes en el punto