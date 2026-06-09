¡Ahorra al cargar! Consulta el precio de la gasolina en México actualizado a hoy 9 de junio

¿Ya vas en la reserva? En Azteca Noticias te informamos los precios promedio de los combustibles en México y las regiones donde se vende más barato el litro de gasolina este martes 9 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Los precios promedio de los combustibles en el país para este 9 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos

precio por litro: 23.67 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.46 pesos

por litro: 28.46 pesos Diésel precio por litro: 27.21 pesos

Precio del gas natural vehicular 9 de junio de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de junio de 2026

Estos son los precios registrados para el combustible en la Ciudad de México este martes:

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

precio por litro: 23.80 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.72 pesos

por litro: 28.72 pesos Diésel precio por litro: 26.99 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de junio de 2026

En el Estado de México, los costos promedio son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos

precio por litro: 23.65 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.05 pesos

por litro: 28.05 pesos Diésel precio por litro: 26.83 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 9 de junio de 2026

Para la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, los precios son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos

precio por litro: 23.98 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.24 pesos

por litro: 29.24 pesos Diésel precio por litro: 27.34 pesos

Precio de gasolina hoy 9 de junio de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el combustible se comercializa en promedio a:

Gasolina Regular precio por litro: 24.03 pesos

precio por litro: 24.03 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.49 pesos

por litro: 29.49 pesos Diésel precio por litro: 27.09 pesos

Precio de gasolina en Nayarit hoy 9 de junio de 2026

Los precios reportados en Nayarit son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.95 pesos

precio por litro: 23.95 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.57 pesos

por litro: 28.57 pesos Diésel precio por litro: 27.50 pesos

Precio de gasolina en Campeche hoy 9 de junio de 2026

En Campeche, los costos promedio son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos

precio por litro: 23.86 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.88 pesos

por litro: 27.88 pesos Diésel precio por litro: 27.10 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio de los combustibles en Estados Unidos para este 9 de junio de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.16 dólares (72.33 pesos)

por galón: 4.16 dólares (72.33 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.04 dólares (87.86 pesos)

por galón: 5.04 dólares (87.86 pesos) Diésel por galón: 5.31 dólares (92.32 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina para este 9 de junio de 2026 corresponden a los reportes realizados por los permisionarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades analizadas, el Estado de México se mantiene como una de las regiones con el precio más bajo para la gasolina Regular, al registrar un costo promedio de 23.68 pesos por litro.

Por el contrario, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con los precios más elevados , ya que el litro de gasolina Regular se vende en promedio en 24.03 pesos.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el nivel de octanaje, un indicador que mide la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la gasolina Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para vehículos con motores turboalimentados, de inyección directa o de mayor desempeño.

Si tienes dudas sobre cuál combustible utilizar, revisa las especificaciones del fabricante en el manual del vehículo, la tapa del tanque de combustible o la etiqueta colocada en la puerta del conductor.

