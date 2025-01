¿Sin gasolinazo 2025? Nuevo precio de gasolina hoy 10 de enero; así impacta en tu bolsillo

¡Llena el tanque sin gastar de más! Hasta ahora se niega que exista un “gasolinazo en 2025"; sin embargo, en estos primeros diez días del año, se puede apreciar que los combustibles prácticamente van al alza.

¿Cuánto cuesta la gasolina en México? Con el objetivo de que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante la jornada de este viernes 10 de enero de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy viernes de enero de 2025?

Precio de la Gasolina Regular : 24.24 pesos por litro



: 24.24 pesos por litro Precio de la Gasolina Premium : 25.63 pesos por litro



: 25.63 pesos por litro Precio del Diésel: 26.00 pesos por litro

Precio promedio del gas natural vehicular hoy viernes de enero de 2025

Mínimo por litro de gas natural vehicular : 10.99 pesos



: 10.99 pesos Promedio por litro de gas natural vehicular : 12.54 pesos



: 12.54 pesos Máximo por litro de gas natural vehicular: 13.99 pesos.

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 10 de enero de 2025 | Precio del Gas Natural Vehicular hoy 10 de enero de 2025 en México



Precio de la gasolina en CDMX hoy viernes de enero de 2025

Precio por litro de Gasolina Regular : 24.34 pesos



: 24.34 pesos Precio por litro de Gasolina Premium : 25.93 pesos



: 25.93 pesos Precio por litro de Diésel: 25.72 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy viernes de enero 2025

Gasolina Regular precio por litro: 24.59 pesos



precio por litro: 24.59 pesos Gasolina Premium precio por litro: 26.91 pesos



precio por litro: 26.91 pesos Diésel precio por litro: 20.00 pesos.



Precio de gasolina en Nuevo León hoy 10 de enero de 2025

Precio de la Magna por litro: 24.53 pesos



por litro: 24.53 pesos Precio de la Premium precio por litro: 27.05 pesos



precio por litro: 27.05 pesos Precio del Diésel por litro: 25.99 pesos.

Precio de la gasolina hoy 10 de enero 2025 en México | Pexels

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy viernes de enero de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos



precio por litro: 24.00 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.12 pesos



precio por litro: 25.12 pesos Diésel precio por litro: 25.31 pesos.

¡Estaciones con la gasolina más barata en México! El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato , ubicándose en $24.00 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.05 pesos el litro de gasolina Premium.

Precio del petróleo por barril hoy 10 de enero de 2025

Brent del Mar del Norte: 79.43 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación: 68.81 dólares el barril.

Conoce el precio del petróleo por barril hoy 10 de enero de 2025

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan hoy viernes de enero de 2025 ?

¡Ojo, conductores! Es importante que antes de salir de casa revises el calendario por el Hoy No Circula; en caso de no hacerlo tendrás que pagar la multa que previamente te contamos. Los autos que NO circulan hoy viernes 10 de enero de 2025, son:



Autos con engomado azul



Terminación de placas 9 y 0



Vehículos con holograma 1 y 2.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿Cuál es la capacidad del tanque de gasolina en tu auto?

El promedio de la capacidad en los actuales depósitos de gasolina se encuentra entre los 45 y 65 litros. La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.

Si tu tanque es de 45 litros y lo llenas con gasolina regular al costo promedio del día de hoy viernes de enero de 2025, pagarías unos $1,080 pesos por llenar el tanque.

Si tu tanque es de 65 litros y lo llenas con gasolina premium al costo promedio del día de hoy viernes de enero de 2025, pagarías unos $1558 pesos por llenar el tanque.

Alza del precio de la gasolina: Así afecta tu bolsillo

El alza de la gasolina en México impacta significativamente en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente con los recientes ajustes que entraron en vigor a partir de enero de 2025.

Cabe decir que el aumento en los precios de la gasolina no solo afecta a los automovilistas, sino también al costo del transporte y distribución de mercancías, lo que puede resultar en un incremento generalizado en los precios de bienes y servicios.

La gasolina Magna ha visto un aumento del 9.11% en su precio anual, pasando de 22.15 a 24.17 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium ha subido un 5.41%, alcanzando 25.49 pesos por litro, precios promedio.