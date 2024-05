¿Cuántos litros vas a querer? Conoce el precio de gasolina hoy 24 de mayo 2024

¡Llegamos al fin de semana! Para este 24 de mayo 2024, Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de gasolina y de otros combustibles ; no olvides que su costo puede variar según el establecimiento al que acudas con tu auto para llenar tu tanque.

El precio de la gasolina hoy viernes es el corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy viernes 24 de mayo de 2024?

Gasolina Regular precio: 23.56 pesos por litro

Gasolina Premium precio: 25.27 pesos por litro

Diésel precio: 25.14 pesos por litro

Precio promedio del gas natural vehicular hoy 24 de mayo 2024

Mínimo por litro de gas natural vehicular: 10.99 pesos

Promedio por litro de gas natural vehicular: 12.67 pesos

Máximo por litro de gas natural vehicular: 13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy viernes 24 de mayo 2024

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.62 pesos

Diésel precio por litro: 24.66 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy 24 de mayo de abril 2024

Precio Gasolina Regular por litro: 24.31 pesos

Precio Gasolina Premium por litro: 25.98 pesos

Precio Diésel por litro: 25.52 pesos.

Precio de gasolina hoy viernes 24 de mayo en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 24.52 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.87 pesos

Diésel precio por litro: 25.22 pesos.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 24 de mayo 2024

Gasolina Regular precio por litro: 22.10 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.11 pesos

Diésel precio por litro: 23.72 pesos

Precio del petróleo por barril hoy viernes 24 de mayo 2024

Brent del Mar del Norte: 81.81 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación: 72.46 dólares el barril.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de gasolina hoy viernes 24 de mayo 2024 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de gasolina?

El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 22.10 pesos por litro, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en 26.87 pesos el litro.

Así quedó el Doble Hoy No Circula para este VIERNES 24 DE MAYO

Para este VIERNES 24 DE MAYO, los vehículos que no pueden circular por la contingencia ambiental y bajo el programa Doble Hoy No Circula serán los siguientes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 3, 5, 7 y 9.



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

La medida también aplica para las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que porten holograma 2. Además de que se mantiene una restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.