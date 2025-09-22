¿Subió o bajó? Este es el precio del dólar hoy lunes 22 de septiembre en México

Para este lunes el dólar estadounidense rompió una racha ascendente de tres días, esto mientras los inversores esperan los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para medir mejor las perspectivas de la política monetaria después de que el banco central reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.

El precio actual es consistente con el mensaje del banco central, que destacó las crecientes preocupaciones sobre el mercado laboral de los Estados Unidos como el motor clave de la política. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos cuál es el precio del dólar.

Precio del dólar hoy 22 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.40 pesos a la compra y en $18.84 pesos a la venta hoy lunes 22 de septiembre.

El valor del dólar en Tijuana es de 18.42 pesos para este lunes. Recuerda que los horarios de las sucursales de Banco Azteca son de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy 22 de septiembre

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.95 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy lunes 22 de septiembre?

Para este lunes 22 de septiembre, el precio del Bitcoin es de $113,219.30 dólares por unidad, lo cual representa una ligera baja del 1.98% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en $2,083,808.29 pesos por unidad, es decir, un 0.55% más de su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 22 de septiembre?

Los precios del petróleo cayeron este lunes a medida que las preocupaciones sobre Rusia y Oriente Medio se contrarrestaron con el nerviosismo del exceso de oferta.

El precio del barril es de:

Petróleo Brent - 66.13 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 62.01 dólares el barril.

El Brent bajó un 0.8%, es decir, 55 centavos menos. Mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 66 centavos, o un 1%.