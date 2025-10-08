¿Súper dólar? Precio HOY 8 de octubre, con EU fuerte debido a crisis en Japón y Francia

El peso mexicano opera una mañana difícil este miércoles 8 de octubre, en una jornada donde el dólar estadounidense se fortalece a nivel global, alcanzando un máximo de más de siete meses frente al yen japonés respecto al precio. La fortaleza del “súper dólar” se alimenta de la incertidumbre política en Francia, que debilita al euro, y de las preocupaciones sobre un mayor gasto fiscal en Japón.

Mientras los operadores se mantienen atentos a cualquier indicio de reapertura del gobierno en Estados Unidos, el dólar trepó un 1% para alcanzar los 151.86 yenes. En este contexto de aversión al riesgo, el tipo de cambio promedio en México ha tenido variaciones considerables a la alta.

Precio del dólar hoy miércoles 8 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Para tus operaciones de cambio, Banco Azteca ofrece una de las mejores cotizaciones. Este miércoles, el precio del dólar en ventanilla se encuentra en $17.40 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos.

Recuerda que sus sucursales operan todos los días de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 8 de octubre de 2025?

En la frontera, el tipo de cambio se sitúa en $18.42 pesos por dólar, un valor de referencia para las casas de cambio de la región; considera que ha habido cierta estabilidad en esta zona del país en las últimas semanas.

Costo del dólar canadiense hoy 8 de octubre de 2025 en México

La divisa canadiense también resiente la fortaleza del dólar estadounidense. Hoy, el tipo de cambio disponible en Banco Azteca es de $11.80 pesos por dólar canadiense en la compra; mientras que a la venta se ubica en $13.80 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 8 de octubre de 2025?

El mercado de criptomonedas, sensible al riesgo, opera a la baja. El precio del Bitcoin ha retrocedido en las últimas horas y se cotiza alrededor de los 122 mil 502 dólares, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 253 mil 810 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este miércoles 8 de octubre?

El mercado energético opera con ganancias de más de un 1%, impulsado por un aumento de producción menor de lo esperado por parte de la OPEP+ para noviembre, aunque la preocupación por un exceso de oferta global limita las ganancias.

