Precio del dólar abre al alza; inversionistas atentos a conflicto en Israel

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar comenzaron este 26 de octubre de forma mixta, ya que los inversionistas continúan atentos al conflicto entre Israel y Hamás, el cual comenzó hace más de dos semanas.

Los países están presionando para que se produzca una pausa o un alto al fuego en los combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, con el objetivo de poder entregar ayuda humanitaria a los civiles palestinos asediados.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este jueves 26 de octubre 2023, el precio del dólar subió, en máximos de casi tres semanas, ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el menor apetito por las divisas de riesgo, mientras que el yen avanzó brevemente tras romper la marca de 150 unidades por dólar, lo que mantenía a los operadores nerviosos ante la posibilidad de una intervención.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.25 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 26 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este jueves 26 de octubre inició la jornada en 34 mil 289 dólares por unidad, registrando una baja de 0.55% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 628 mil 214 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 34 mil 289 dólares por unidad; registra una baja de 0.55% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 628 mil 214 pesos. pic.twitter.com/NLXjGagG4o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de octubre 2023?

El precio del petróleo cayó este jueves 26 de octubre 2023 tras el aumento de las existencias petroleras en Estados Unidos y el avance del índice dólar, cediendo parte del terreno ganado un día antes por temores a conflicto más amplió en Oriente Medio.

Precio del petróleo Brent cedió 80 centavos, un 0.9%, a 89.33 dólares el barril.

Brent cedió 80 centavos, un 0.9%, a 89.33 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) restó 91 centavos, un 1.1%, a 84.48 dólares.

De acuerdo con analistas, los contratos referenciales mejoraron casi un 2% el día de ayer, pero retrocedieron después de que The Wall Street Journal informara de que Israel acordó retrasar por ahora una esperada invasión de Gaza.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 26 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este jueves 26 de octubre tras la divulgación de sólidas cifras del crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversores se mantenían atentos a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, subió un 0.79% a 49,153 puntos, su nivel más bajo en los últimos nueve meses, desde principios de enero de este año.