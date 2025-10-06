Así amaneció el precio del dólar hoy: ¿sube o baja frente al peso mexicano?

El dólar estadounidense abre la jornada de hoy, lunes 6 de octubre, cotizando en una posición de ligero repunte frente al peso mexicano. Ante la incertidumbre de los mercados globales, el costo del dólar se dispara a primera hora en ventanillas bancarias y casas de cambio en México. Conoce el tipo de cambio exacto, el precio de la divisa en la CDMX y en Tijuana, y descubre si es el momento ideal para realizar compras o invertir en la divisa americana.

Los principales índices bursátiles subieron el lunes, con las acciones tecnológicas recibiendo un impulso tras la noticia de que AMD (AMD.O), abre una nueva pestaña firmó un acuerdo de suministro de chips de IA con OpenAI, mientras que el yen japonés y el euro se debilitaron frente al dólar después de que el partido gobernante de Japón eligiera un nuevo líder y el nuevo gobierno de Francia renunciara.

El índice del dólar subió un 0.5 por ciento a 98.16.

Los comerciantes están esperando señales de que el gobierno federal de Estados Unidos volverá a abrir , ya que hasta ahora el Congreso no ha podido aprobar un proyecto de ley para continuar financiando las operaciones.

El cierre está dejando un vacío de datos económicos en Estados Unidos: el informe mensual de empleo de septiembre, muy seguido el viernes pasado, se retrasó junto con otras publicaciones clave hasta que el gobierno vuelva a abrir.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas en 25 puntos básicos en su reunión del 28 y 29 de octubre, luego de datos que muestran un debilitamiento del mercado laboral.

Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre del 2025 en Banco Azteca

Si estás interesado en realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense, Banco Azteca siempre será tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.30 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 6 de octubre del 2025.

¿Quieres cambiar divisas? Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca , el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 6 de octubre del 2025?

Por su parte, si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.43 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que te ubiques.

Costo dólar canadiense hoy 6 de octubre en México

¿Te interesan las transacciones? Te recordamos que hoy 6 de octubre, en Banco Azteca, el dólar canadiense se ubica en $11.75 pesos la compra y se vende en $13.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

Precio del Bitcoin hoy 6 de octubre del 2025

Se mantiene con gráficas verdes. Este 6 de octubre del 2025, tras un fin de repuntes, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico a la alza y actualmente ronda los 125 mil 036 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 294 mil 531 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo este lunes 6 de octubre?

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 1 por ciento el lunes después de que el aumento de producción planeado por la OPEP+ para noviembre fuera más modesto de lo esperado, atenuando algunas preocupaciones sobre las adiciones de suministro, aunque es probable que una perspectiva débil para la demanda limite las ganancias a corto plazo.



Petróleo Brent : 65.24 dólares el barril



: 65.24 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 61.47 dólares el barril



: 61.47 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 57.88 dólares por barril

