¿Sube o baja? Esto pagarás por tu tanque de gas esta semana del 5 al 11 de abril

Para la semana del 5 al 11 de abril de 2026, los precios del Gas LP en México se mantienen dentro de un rango aproximado de 17 a 22 pesos por kilogramo, mientras que por litro oscilan entre los 8 y 12 pesos, dependiendo de la región.

Es fundamental tener en cuenta que el costo del gas varía según el municipio, por lo que se recomienda consultar los precios vigentes en tu localidad antes de realizar una recarga.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

En este periodo, Jiménez, Coahuila, se posiciona como una de las zonas con el precio más bajo, con un costo de $17.14 pesos por kilogramo y $9.26 por litro. Le sigue Piedras Negras, Coahuila, donde el energético se vende en $17.14 pesos por kilo y $9.24 por litro.

También destacan por sus precios accesibles Guerrero en Coahuila, con $17.33 por kilogramo y $9.36 por litro, así como Miguel Alemán, Tamaulipas, donde el Gas LP alcanza los $17.96 por kilo y $9.70 por litro.

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más elevado, con $22.84 pesos por kilogramo y $12.33 por litro.

Le siguen otras localidades con costos altos:



Los Cabos, Baja California Sur: $22.65 por kilo y $12.23 por litro

Loreto, Baja California Sur: $22.70 por kilo y $12.26 por litro

Angostura, Sinaloa: $22.47 por kilo y $12.13 por litro

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 5 al 11 de abril de 2026

En la Ciudad de México, el precio del Gas LP se ubica en $19.43 pesos por kilogramo y $10.49 por litro, sin presentar variaciones frente a la semana previa.

En el Estado de México, los precios se mantienen en niveles similares: $19.43 por kilo y $10.49 por litro, aunque pueden cambiar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el precio del Gas LP es de $19.59 pesos por kilogramo y $10.59 por litro.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el costo se ubica en $19.52 pesos por kilo y $10.54 por litro.