¿Supera los 23 pesos el litro? Precio de la gasolina en México para la última semana de noviembre 2025

¿Te quedaste sin combustible? La gasolina en México registró cambios importantes en su precio para la última semana de noviembre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo en distintas regiones del país.

El precio de gasolina puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.91 pesos

Diésel precio por litro: 26.35 pesos

Precio del gas natural vehicular 27 de noviembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 27 de noviembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el último jueves de noviembre.



Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Diésel precio por litro: 26.15 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 27 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos

Diésel precio por litro: 25.84 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 27 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.56 pesos

Diésel precio por litro: 26.45 pesos

Precio de gasolina hoy 27 de noviembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este jueves, acercándose a los 24 pesos por litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.72 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos

Diésel precio por litro: 26.08 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Ciudad Juárez?

Gasolina Regular precio por litro: 22.19 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 23.69 pesos

Diésel precio por litro: 25.83 pesos

Por esta razón no baja el precio de la gasolina en México; ¿cuánto cuesta llenar tu tanque?

Precio de gasolina en Coahuila de Zaragoza para noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.53 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 225.89 pesos

Diésel precio por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 27 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.44 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 24.63 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad Juárez , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 22.19 pesos por litro , seguido de Coahuila de Zaragoza en 23.59 pesos.

Por el contrario, Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.87 pesos el litro .

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día; te compartimos algunos de los motivos están el aumento de impuestos, el internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de refinación y distribución.