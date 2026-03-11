La región de México que quiso multar hasta con 4 mdp por vender tortillas en hieleras

Luego de los rumores que surgieron sobre las multas millonarias a quien vendiera tortillas en hieleras o en motocicleta, muchos comerciantes comenzaron a reaccionar con preocupación, ya que este tipo de venta genera a sus ingresos hasta un 35%. Pero, ¿la sanción era en todo México o aplicaba a una región?

¿Es ilegal vender tortillas en hieleras o motocicleta en México?

La respuesta es no. Todo comenzó cuando la Oficina de Defensa del Consumidor Golfo-Norte, encabezada por Manuel Leal, advirtió que la venta de tortillas en hieleras podría ser sancionada en Tamaulipas, hasta con 4 millones de pesos.

Esto, porque el funcionario señaló que la práctica suele violar la NOM-187-SSA1/SCFI-2002, ya que cuando se procesan las tortillas deben seguir cierto proceso de almacenamiento, así como de etiquetado.

El delegado de Profeco en #Tamaulipas, Manuel Leal Villarreal, sancionó a cuatro tiendas de autoservicio por vender tortillas en hieleras, práctica que no cumple con normas de higiene y etiquetado.



También recordó que la venta de tortillas a domicilio en motocicletas está… pic.twitter.com/3pQobbJG3y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

La medida causó sorpresa entre comerciantes y ciudadanos de municipios como Ciudad Madero, Tampico y Altamira, donde esta forma de distribución es parte de la vida cotidiana.

Durante años, motociclistas han recorrido colonias llevando tortillas recién hechas directamente a los hogares, lo que facilita la compra para muchas familias.

Además, este tipo de negocio se fortaleció a raíz de la pandemia de COVID-19, cuando pocos eran los valientes que salían a las calles para llevarles productos frescos a las familias que se guardaban en casa.

El impacto de la venta de tortillas en Tamaulipas

Ante la iniciativa, comerciantes del sector manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se limitara esta forma de negocio. De acuerdo con propietarios, el reparto en motocicleta representa una parte importante de sus ventas diarias.

En la zona sur de Tamaulipas operan alrededor de 617 tortillerías, y muchas de ellas dependen del reparto para aumentar sus ingresos.

Especialistas del sector señalan que llevar tortillas a diferentes colonias puede generar entre 35% y 40% más ganancias para los negocios. Eliminar esta modalidad, advierten, podría afectar directamente la economía de pequeños comerciantes.

Profeco aclaró que no tiene facultades para multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, ya que estas atribuciones corresponden a otras autoridades.



La institución precisó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, realiza monitoreos… pic.twitter.com/iWkTKk6A4A — Profeco (@Profeco) March 9, 2026

Profeco aclara que no puede multar por vender tortillas en hielera

El "usted disculpe" no tardó en llegar. Tras la controversia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene atribuciones para sancionar la venta de tortillas en motocicleta o hieleras.

Las faltas relacionadas con medidas de higiene o sanidad corresponden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como Cofepris. Mas no a la dependencia encargada de la defensa del consumidor.

Luego de esta aclaración, los motociclistas repartidores volvieron a circular con normalidad en las calles de la región.