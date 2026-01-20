¿Buscas ahorrar? Esta es la ciudad con la gasolina más económica hoy 20 de enero

Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, martes 20 de enero de 2026, para que identifiques las estaciones más económicas y cuides tu presupuesto.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Campeche y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 20 de enero

Gasolina Regular (Magna): $23.58 pesos por litro

$23.58 pesos por litro Gasolina Premium: $25.81 pesos por litro

$25.81 pesos por litro Diésel: $26.35 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 20 de enero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro

$23.68 pesos por litro Gasolina Premium: $25.83 pesos por litro

$25.83 pesos por litro Diésel: $25.88 pesos por litro

La alcaldía donde se presenta el precio más bajo es Azcapotzalco con 23.64 pesos, mientras que Álvaro Obregón y Xochimilco tienen el más alto con 23.88 pesos.

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.56 pesos por litro

$23.56 pesos por litro Gasolina Premium: $25.31 pesos por litro

$25.31 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Campeche hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.86 pesos por litro

$23.86 pesos por litro Gasolina Premium: $25.48 pesos por litro

$25.48 pesos por litro Diésel: $26.72 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.75 pesos por litro

$23.75 pesos por litro Gasolina Premium: $26.83 pesos por litro

$26.83 pesos por litro Diésel: $24.42 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los reportes oficiales, el Estado de México se posiciona hoy como una de las regiones más competitivas con un promedio de $23.56 pesos por litro para la gasolina regular. Específicamente, el municipio de Valle de Chalco Solidaridad destaca con estaciones que ofrecen la Magna hasta en $23.08 pesos.

En el extremo opuesto, Campeche presenta el promedio más alto en gasolina regular ($23.86 pesos), mientras que Nuevo León sigue registrando el costo más elevado para la Premium, alcanzando los $26.83 pesos por litro.

Hoy No Circula para este martes 20 de enero

Si transitas por la Ciudad de México o el Estado de México, evita multas y el corralón verificando tu placa. Para este martes 20 de enero, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 7 y 8

7 y 8 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rosa