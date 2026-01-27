¿Buscas gasolina barata HOY? Conoce el precio del combustible este martes 27 de enero

Este martes 27 de enero, el precio de la gasolina registra cambios que pueden impactar lo que pagarás al llenar el tanque, por lo que conviene revisar cuánto cuesta HOY antes de salir.

El costo por litro de la gasolina Magna, Premium y Diésel varía según la región y la estación, con diferencias de centavos que, al final, sí se reflejan en el total.

Consultar el precio antes de llegar a la gasolinera sigue siendo la mejor forma de elegir dónde cargar y evitar sorpresas al pagar. Aquí la lista oficial del costo de la gasolina en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Nuevo León.

Costo de la gasolina en México HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos



Diésel precio por litro: 26.34 pesos

Precio del gas natural vehicular HOY martes 27 de enero

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.60 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX oficial HOY

Gasolina Regular: 23.44 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.04 pesos



Diésel costo por litro: 26.11 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY?

Gasolina Regular: 23.55 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.30 pesos



Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Costo de la gasolina en Guadalajara

Gasolina Regular: 23.70 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.29 pesos



Diésel costo por litro: 26.37 pesos

Precio de gasolina HOY en Nuevo León

Gasolina Regular: 23.72 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos



Diésel costo por litro: 26.01 pesos

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar de México está más barata?

El precio de la gasolina para HOY, 27 de enero del 2026, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.