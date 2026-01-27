¿Buscas gasolina barata HOY? Conoce el precio del combustible este martes 27 de enero
Antes de ir a cargar gasolina HOY: Consulta el precio del combustible este martes 27 de enero; revisa cuánto cuesta la Magna, Premium y Diésel en CDMX, EDOMEX y más.
Este martes 27 de enero, el precio de la gasolina registra cambios que pueden impactar lo que pagarás al llenar el tanque, por lo que conviene revisar cuánto cuesta HOY antes de salir.
El costo por litro de la gasolina Magna, Premium y Diésel varía según la región y la estación, con diferencias de centavos que, al final, sí se reflejan en el total.
Consultar el precio antes de llegar a la gasolinera sigue siendo la mejor forma de elegir dónde cargar y evitar sorpresas al pagar. Aquí la lista oficial del costo de la gasolina en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Nuevo León.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GASOLINAS BIENESTAR: ASÍ OPERA LA EMPRESA QUE ENVÍA PETRÓLEO MEXICANO A CUBA
Costo de la gasolina en México HOY
- Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos
- Diésel precio por litro: 26.34 pesos
Precio del gas natural vehicular HOY martes 27 de enero
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX oficial HOY
- Gasolina Regular: 23.44 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.04 pesos
- Diésel costo por litro: 26.11 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY?
- Gasolina Regular: 23.55 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.30 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Costo de la gasolina en Guadalajara
- Gasolina Regular: 23.70 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.29 pesos
- Diésel costo por litro: 26.37 pesos
Precio de gasolina HOY en Nuevo León
- Gasolina Regular: 23.72 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL HUACHICOL FISCAL PODRÍA SER EL MAYOR DESFALCO Y SUPERAR LOS 600 MIL MILLON
Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar de México está más barata?
El precio de la gasolina para HOY, 27 de enero del 2026, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?
En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.