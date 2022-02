Precio del petróleo cae por conversaciones nucleares entre EU e Irán

El precio del petróleo caía este lunes 7 de febrero por las señales de progreso en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos (EU) e Irán, que podrían llevar a la eliminación de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní.

Estas señales positivas, contrarrestaron la preocupación por la escasez de suministros.

A las 10:37 GMT, el crudo Brent bajaba 76 centavos, o un 0,84%, a 92,50 dólares, tras tocar los 94 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2014.

El precio del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedió 1,17 dólares, o un 1,27%, a 91,16 dólares el barril, después de subir a 92,73 dólares más temprano.

Pixabay

Precio del petróleo: esperan giro en conversaciones nucleares EU-Irán

Según Kazuhiko Saito, de Fujitomi Securities Co Ltd, los inversores esperan más giros en las conversaciones nucleares entre EU e Irán y que no se llegue a un acuerdo pronto.

El viernes 4 de febrero, el gobierno estadounidense restableció la exención de sanciones a Irán para permitir proyectos internacionales de cooperación nuclear, mientras las conversaciones sobre el acuerdo internacional de 2015 entran en la recta final.

Aunque el alivio de las sanciones tendrá un impacto limitado en la complicada economía iraní, los mercados lo percibieron como una señal positiva de que ambas partes están decididas a llegar a un acuerdo.

Si EU levanta las sanciones a Irán, el país podría impulsar los envíos de petróleo, aumentando la oferta mundial.

Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, afirmó: “Si las sanciones sobre el crudo también se relajaran, esto podría ayudar a aliviar al mercado petrolero”.

En lo que va del año, el precio del petróleo ya ha subido cerca de un 20 por ciento, por lo que es probable supere los 100 dólares por barril debido a la fuerte demanda mundial, según los analistas.

El 2 de febrero, el precio del petróleo se encaminaba a máximos de 7 años por baja de inventarios de EU, mientras los inversores se encontraban atentos a la OPEP.

En otras noticias, el 5 de febrero, Perú autorizó reanudar las operaciones de carga en la refinería de Repsol para garantizar el abastecimiento de combustible.