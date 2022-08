¡Subió el precio de la tlayuda! En mercados de Oaxaca aumentó un peso

El alza en el precio del maíz empieza a tener sus repercusiones en uno de los platillos más consumidos por los oaxaqueños, y es que el precio de las tlayudas en los mercados del centro de Oaxaca pasó de venderse en pocas semanas de 4 a 5 pesos la pieza.

“Lo dábamos a 6 por 20. Ahorita ya está a 5 por 20 y ahorita como ya nos subieron esta semana el maíz, ya estamos de a 4 por 20", explicó Cecilia Méndez, una de las vendedoras de tlayudas del mercado en la capital oaxaqueña.

La tlayuda en Oaxaca alcanza los cinco pesos la pieza

Agregó Josefina, otra vendedora: “Ahorita está a 4 por 20, pero más adelante no sé hasta como va estar el precio porque el maíz sigue subiendo cada ocho días que uno lo compra”.

El alza en el precio de este producto era inminente, ya que el bulto de entre 40 y 50 kilos de maíz también subió en promedio cien pesos.

Dijo Cecilia Méndez: “Ha aumentado bastante. Ha subido ya de cada ocho días los maiceros como van subiendo de a 540, 550 y luego la leña por igual. Ahorita ya la gente no quiere pagar a su precio. La gente quiere barato y el maíz está caro”.

“Aquí lo compramos por media tonelada. Pero de hecho, el bulto está saliendo ahorita en 560 el bulto”, agregó Josefina.

Ya no les alcanza a las vendedoras

A pesar del descontento de algunos de los compradores, para las productoras que día a día expenden las blandas y las tlayudas, consideran que era insostenible mantener el precio anterior.

Señaló Cecilia: “Pues ya no resulta porque está muy caro. Y luego tenemos que pagar molino, luego la leña, luego el pasaje, luego pues un vasito de agua, comer algo, unos tamales, unos tacos. Pues no, ya no es ganancia..”

Por si fuera poco, para lo que resta del año no descartan subir otra vez el costo de la tlayuda.

“Pues de hecho ahorita está el precio que estamos manteniendo y es el precio que está ahorita pues. Más adelante, pues no sabe uno a cómo va estar las tlayudas y las blandas después”, agregó Josefina.