Aumentan precios del gas en Europa ante preocupación por suministro

Los precios del gas en Europa el tipo neerlandés y británico subían en su mayoría el miércoles ante la preocupación de que Rusia pueda interrumpir el suministro de gas a Europa a través de Ucrania por una disputa de pagos, ya que es poco probable que se reanude el flujo a través del mar Báltico tras los grandes daños sufridos por los gasoductos Nord Stream.

¿Cuál es el precio de gas en Europa?

El precio del gas neerlandés de octubre subía 16.10 euros a 200.10 euros por megavatio hora (MWh) a las 0809GMT.

El equivalente británico subía 24.75 peniques, a 290.25 peniques por termia.

Gazprom no podrá pagar tarifas de tránsito del gas ruso que pasa hacia Europa

El consorcio ruso Gazprom amenazó con cortar el suministro de gas a Europa si Naftogaz insiste en continuar con la demanda que presentó en su contra. La compañía de petróleo y gas ucraniana demandó a Gazprom debido a la supuesta falta de pagos por el tránsito de gas ruso a través de Ucrania.

En un boletín, la empresa escribió: “...Gazprom rechaza categóricamente todas las exigencias de Naftogaz presentadas en la demanda sobre el tránsito de gas ruso a Europa; los servicios no prestados por la parte ucraniana no deben y no pueden ser pagados...”.

La advertencia de Gazprom de que Rusia podría imponer sanciones a la ucraniana Naftogaz debido a un proceso de arbitraje en curso podría tener un impacto inmediato en los mercados de Europa en el gas, según los analistas del banco ING.

"…Es importante ver cómo se desarrolla la situación, ya que si Naftogaz es sancionada, Gazprom no podrá pagar a la empresa las tarifas de tránsito del gas ruso que pasa por Ucrania hacia Europa…", añadieron.

Esto podría suponer la interrupción total de los flujos y tensar aún más el mercado de Europa de cara a la temporada de calefacción, señalaron los analistas de ING.

Los flujos de gas ruso a través de Ucrania se han mantenido estables en torno a los 42 millones de metros cúbicos diarios en las últimas semanas.

Fugas en el gasoductos Nord Stream repercuten en los precios del gas

Los precios del gas en Europa ya se habían registrado variaciones por el descubrimiento de grandes fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico, en lo que se considera un acto de sabotaje, aunque no está claro por parte de quién, ni por qué.

"…La preocupación por la seguridad de las infraestructuras energéticas podría mantener una prima de riesgo en los precios de invierno a corto plazo…", dijeron los analistas de Engie Energyscan.

No obstante, como el Nord Stream 2 nunca llegó a funcionar comercialmente y los flujos a través del Nord Stream 1 se detuvieron efectivamente desde finales de agosto, el impacto inmediato de los ataques fue limitado, según los analistas.

Los especialistas aseguran que el impacto de la actual ola de frío en Reino Unido se vio mitigado por el aumento de los flujos noruegos y del suministro de gas natural licuado (GNL).

Con información de Reuters.