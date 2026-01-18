¿Cuándo y dónde sale el calendario de preinscripciones SAID Edomex 2026? Este día inicia trámite

El proceso de preinscripciones SAID Edomex 2026 ya comenzó a generar dudas entre madres, padres y tutores que buscan asegurar un lugar para sus hijas e hijos en educación básica. Aunque el calendario oficial de la convocatoria aún no se publica, las autoridades educativas ya adelantaron información clave sobre el inicio del trámite y la fecha aproximada en la que se dará a conocer el calendario oficial.

Si estás por realizar las preinscripciones SAID Edomex 2026, aquí te explicamos de forma clara qué viene, qué fechas debes tener en el radar y cómo prepararte con anticipación

Registro para preinscripciones SAID Edomex 2026: cuándo inicia y quiénes participan

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el trámite de preinscripciones SAID Edomex 2026 iniciará en febrero, con fecha tentativa el lunes 9 de febrero de 2026. El registro se realizará exclusivamente en línea a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) .

Las preinscripciones SAID Edomex 2026 están dirigidas a estudiantes que ingresarán a:



Primero, segundo y tercero de preescolar

Primer grado de primaria

Primer grado de secundaria

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ PUEDES UBICAR LA CCT DE LAS ESCUELAS PARA LAS PREINSCRIPCIONES CDMX 2026-2027

¿Cuándo se publicará el calendario oficial de preinscripciones SAID Edomex 2026?

Uno de los momentos más importantes del proceso es la publicación del calendario oficial. Las autoridades adelantaron que el calendario de preinscripciones SAID Edomex 2026 se dará a conocer durante la segunda quincena de enero de 2026.

Este calendario se publicará en los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y establecerá los días específicos para realizar el trámite, generalmente organizados por la letra inicial del primer apellido del estudiante.

Tener lista la CURP del alumno, datos escolares y opciones de planteles cercanos facilitará el proceso cuando se habilite el registro.

CDMX ya inició preinscripciones 2026: un referente para Edomex

Mientras el Estado de México alista las preinscripciones SAID Edomex 2026, en la Ciudad de México el proceso para el ciclo escolar 2026-2027 ya está en marcha. Desde el 13 de enero de 2026, la SEP habilitó el registro digital para educación básica en la capital del país.

Este antecedente sirve como referencia, ya que el modelo suele ser similar: registro en línea, calendario por apellido y un periodo amplio para completar el trámite. Todo apunta a que las preinscripciones SAID Edomex 2026 seguirán una dinámica muy parecida, facilitando el acceso para las familias mexiquenses.