¿AMLO, Premio Nobel de la Paz? Estos son los presidentes que lo han ganado

En la mañanera de AMLO le realizaron una petición al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respecto a nominar al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador para el Premio Nobel de la Paz; el hecho despertó distintas opiniones respecto a cuántos presidentes han ganado dicho reconocimiento.

“Proponemos formar un Comité Nacional para proponer a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Premio Nobel de la Paz. Con el apoyo, si es que se puede contar con el apoyo, de las secretarías de gobierno. Como lo es la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y por supuesto quien quiera sumarse”, dijo un reportero de la conferencia matutina

Al realizar la petición de AMLO como Premio Nobel de la Paz, el titular de la Segob indicó que será el vocero de presidencia quien atenderá las protestas; sin embargo, se espera que trascienda luego de que más de cinco presidentes alrededor del mundo han obtenido la distinción.

¿Qué es el Premio Nobel?

El Premio Nobel es considerado uno de los galardones internacionales más famosos y reconocidos de la historia; anualmente se le otorga a personas, grupos o instituciones que hayan realizado aportes excepcionales en seis distintos rubros como:



Física.

Química.

Fisiología (medicina).

Literatura.

Economía.

Paz (activismo social, beneficencia o similares).

¿Qué mexicanos han ganado el Premio Nobel de la Paz?

Actualmente, un mexicano ha recibido el Nobel de la Paz; sucedió en 1982, cuando el excanciller mexicano Alfonso García Robles recibió el reconocimiento por su participación en el desarme de armas nucleares; en 1911 comenzó un papel clave para hacer de América Latina una región libre de armas nucleares, específicamente en la crisis de los misiles de 1962.

García Robles es conocido como el padre del Tratado de Tlatelolco, acuerdo que firmó junto a 14 países de la región en 1967 cuando prohibió las armas nucleares, en aquel momento la presidencia destacó un mensaje para el ganador del Premio Nobel de la Paz.

“Las negociaciones fueron conducidas por Robles, su habilidad diplomática merece en gran medida el crédito de que el acuerdo fue concluido con éxito después de algunos de la negociación”, destaca la presidencia de México.

El Premio Nobel de la Paz ha sido obtenido por un mexicano, ¿sabes de quién se trata?|Sitio oficial Nobel prize

¿Qué presidentes han ganado el Premio Nobel de la Paz?

Obtener el Premio Nobel de la Paz requiere cumplir distintos requisitos, principalmente, que la persona o institución haya hecho más y mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones y la promoción de la paz a nivel mundial, pero, ¿qué presidentes han ganado el Nobel de la Paz?

