Trump anuncia que Venezuela SOLO comprará productos hechos en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela destinará recursos provenientes de un nuevo acuerdo petrolero para comprar exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos, lo que marcaría un giro relevante en la relación económica entre ambos países.

En una publicación difundida a través de su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que estas compras incluirían productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipo destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.

El mandatario señaló que este movimiento colocaría a Estados Unidos como socio comercial principal de Venezuela, una decisión que, dijo, beneficiaría tanto a la población venezolana como a la economía estadounidense.

** En breve más información **