¿Cuánto dura la ceremonia de los Premios Oscar 2026?

El Dolby Theatre de Hollywood se prepara para celebrar lo mejor del cine este domingo 15 de marzo. Un evento que promete un gran espectáculo para conmemorar la 98ª edición de los Premios Oscar 2026. Pero ¿sabes cuánto dura exactamente la ceremonia?

Premios Oscar 2026: ¿Cuántas horas durará la ceremonia con Conan O'Brien?

Prepárate para quedarte varias horas en el sillón. Esta edición de los Oscar promete música en vivo, actuaciones especiales y un homenaje a las estrellas que se adelantaron.

Por ello, la ceremonia tiene planeado llevarse a cabo en tres horas y media. Un tiempo promedio, en comparación con la de 2002, la cual rompió récord como la transmisión más larga en la historia de los Oscar con nada menos que cuatro horas y 23 minutos.

A pesar de que el tiempo en pantalla está planificado hasta el último segundo, los showrunners del evento, Raj Kapoor y Katy Mullan, aseguran que una sección será la que mayor tiempo dure: In Memoriam.

El segmento será más largo de lo habitual, pero aun así, la Academia estima que la gala no rebasará las tres horas. Prometiendo mayor dinamismo en la presentación de categorías.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Estas son las nominadas a Mejor Película en los Oscars que debes ver El 15 de marzo sabremos quién se lleva la estatuilla, pero este año la lista de las 10 nominadas es una verdadera joya de diversidad cinematográfica. 🔹 "Pecadores" (Ryan Coogler): La rival a vencer. Rompió récords con 16 nominaciones mezclando vampiros y blues. 🩸🎸 🔹 "Una batalla tras otra": El regreso de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio y 13 candidaturas. Sátira política pura. 🔹 "Frankenstein": El toque mexicano con Guillermo del Toro, quien redefine el horror gótico de Mary Shelley. 🇲🇽🧟‍♂️ 🔹 Éxitos de Taquilla: "F1" con Brad Pitt demostró que las grandes producciones también pueden ser de "Academia" tras recaudar 600 mdd. @pamalmodovar tiene #LaRutaDorada con #LosRuizLara

¿A qué hora comienza la ceremonia de los Premios Oscar 2026?

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos comenzarán a las 17:00 horas, del tiempo del centro de México, este domingo 15 de marzo.

Con varios mexicanos nominados, entre ellos Guillermo del Toro por "Frankenstein", no te puedes perder la cobertura completa por Azteca 7, la cual comenzará desde las 15:30 horas y a las 16:00 horas, podrás ver todo lo que pasa en la alfombra roja.

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los premios Oscar?

Además de Guillermo del Toro, estos son los mexicanos que destacaron tanto en las categorías principales como en el ámbito de la animación.

