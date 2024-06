¡Medidas drásticas! Presa ‘Los Colibríes’ en Puebla es cerrada como protesta por severo incendio; dejan sin agua a Xalapa

Como medida de presión a las autoridades municipales para que atiendan un incendio en la zona, en Quimixtlán, Puebla, habitantes de la localidad tomaron medidas drásticas y cerraron las válvulas de la presa los colibríes, la cual abastece de agua al 80 por ciento de la población de Xalapa.

Un grupo de las comunidades poblanas se dirigió hasta las instalaciones de la presa y la tomaron para que las autoridades locales les ayuden con la conflagración que lleva ocho días activa.

“Ya se fue gente para allá y es una manera de presionar, la verdad no nos queda de otra, nosotros no quisiéramos hacer todo este argüende, pero la verdad, si no se hace eso, no nos atienden. La verdad”, mencionó Emma Luna Villa, habitante de Quimixtlán.

| Pexels

A su manifestación se sumaron pobladores de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, quienes en conjunto cerraron el bulevar Xalapa-Coatepec, provocando un caos vial que desquició a los automovilistas.

“Nos sentimos así, sin ánimo, porque ¿Cómo vamos a ir a apagar? Se levantan las llamaradas bien grandísimas, entonces no podemos continuar, por eso hicimos esto. No le encontramos el modo para ir a apagar o ver o cómo, porque ya ocho días que está el incendio y los cerros están muy feos para andar subiendo”, explicó Víctor Hugo Chama Ruiz, poblador de Ixhuacán de los Reyes.

| Pexels

Por su parte, el ayuntamiento de Xalapa, a través de un comunicado, advirtió que habrá denuncias por medio de la comisión municipal de agua y saneamiento por el cierre de la presa y las horas que no se dotará del servicio; mientras que autoridades de Veracruz informaron que fuerzas de tarea de ambos estados se coordinan para la atención al incendio forestal en Quimixtlán e Ixhuacán de los Reyes.