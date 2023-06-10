Presidenta von der Leyen viaja a varios países de América Latina

Tras la presentación esta semana de la Nueva Agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará la próxima semana a América Latina con el objetivo de reforzar las relaciones con socios clave de la región.

El lunes 12 de junio, la Presidenta von der Leyen estará en Brasilia, donde será recibida por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para una reunión bilateral y un almuerzo de trabajo. Ese mismo día, por la tarde, la Presidenta von der Leyen pronunciará un discurso en la Confederación de la Industria Nacional.

Al día siguiente, el martes 13 de junio, la Presidenta von der Leyen estará en Buenos Aires. Allí se reunirá con Alberto Fernández, Presidente de Argentina. Más tarde, a las 22:00 CEST, la Presidenta pronunciará un discurso en el Foro Empresarial UE-Argentina.

Después de su visita a Chile la presidenta llegará a México

El miércoles 14 de junio, la Presidenta llegará a Santiago de Chile. Allí se reunirá con el Presidente de Chile, Gabriel Boric, y posteriormente la Presidenta visitará Comberplast, empresa chilena dedicada al reciclaje de plástico.

Por último, el jueves 15 de junio, la Presidenta von der Leyen estará en Ciudad de México, donde se reunirá con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante este viaje, la Presidenta hará una serie de anuncios sobre proyectos en el marco de nuestra estrategia Global Gateway, que serán mutuamente beneficiosos y acercarán aún más a ambas regiones.

Las visitas del Presidente se producen antes de la Cumbre UE-CELAC que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio y que pondrá de manifiesto la importancia estratégica de la asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.