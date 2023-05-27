Cuba y UE pactan visita de representante de derechos humanos a la isla

La Unión Europea enviará un representante especial a Cuba para dialogar sobre derechos humanos a fines de este año. El diálogo estará enfocado en las consecuencias de las protestas antigubernamentales en julio de 2021, pero Josep Borrell, el principal diplomático del bloque dijo que no "impondrá" su voluntad en la isla.

Borrell, jefe de Política Exterior de la Unión Europea, dijo en La Habana que el representante especial para los derechos humanos, Eamon Gilmore, visitará Cuba a fines de noviembre de 2023 "para analizar la situación creada antes, durante y después de las manifestaciones y detenciones en la isla".

Sin embargo, Borrell señaló que la visita del representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea no llegaría a hacer demandas al gobierno de Cuba a pesar de los desacuerdos en el tema.

"La Unión Europea no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba, pero sí queremos tener un marco de diálogo que nos permita hablar, sobre todo lo que nos une y los que nos diferencia sin tabúes ni prohibiciones", señaló.

Cientos de cubanos continúan en las cárceles tras las protestas, las mayores desde la revolución de 1959 del exlíder Fidel Castro. Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos han criticado la respuesta de La Habana a los disturbios. El Gobierno comunista sostiene que los encarcelados son culpables al cometer delitos como asalto, vandalismo y sedición.

He reiterado nuestra posición clara sobre la guerra rusa de agresión contra Ucrania - una amenaza para la estabilidad y seguridad global.



Cuba como presidencia del #G77 tiene un papel y una responsabilidad especial en el ámbito multilateral, en defensa de la carta de las @UN pic.twitter.com/WE30hjM2gR — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2023

Relaciones UE-Cuba

La Unión Europea, conformado por un bloque de 27 países europeos, ha rechazado reiteradamente el embargo comercial de la era de la Guerra Fría de Estados Unidos y la decisión de Washington de mantener a Cuba en una lista de estados que patrocinan el terrorismo.

A pesar de ello, La Habana continúa mostrando su apoyo a Moscú y ocasionando un punto álgido en la relación entre la Unión Europea y Cuba. La Habana, un aliado político de Moscú desde hace mucho tiempo, ha pedido una solución pacífica al conflicto de Ucrania, aunque ha dicho que Estados Unidos, y no Rusia, es responsable de la guerra.

En su declaración a periodistas, el diplomático señaló que Cuba, que este año ostenta la presidencia del grupo G-77 de naciones en desarrollo, juega un papel y tiene una responsabilidad especial en el ámbito multilateral. "Ucrania es una víctima y Rusia es el agresor", dijo. "Esperamos contar con Cuba en su calidad de defensora (...) de los principios básicos del derecho internacional para proveer del respeto y la integridad territorial de la soberanía de Ucrania", añadió.

