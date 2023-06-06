Lula lanza plan para acabar con la deforestación en la Amazonía en 2030

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Brasil reveló el lunes cómo planea cumplir con la promesa de eliminar la deforestación en la Amazonía para 2030. Señaló que se fortalecerá la aplicación de la ley contra los delitos ambientales y otras medidas en la selva tropical más grande del mundo con el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm), que establece una política coordinada entre más de una docena de ministerios hasta 2027.

Además, el plan pide un mayor uso de inteligencia e imágenes satelitales para rastrear la actividad delictiva, la regularización de los títulos de propiedad y el uso de un registro rural para monitorizar la correcta gestión de bosques considerados vitales para frenar el cambio climático. Así mismo, see recuperarán los bosques degradados y se incrementará la vegetación nativa a través de incentivos económicos para la conservación y el manejo forestal sostenible, señala la iniciativa.

Entre las acciones a tomar, las autoridades cruzarán la información del sistema financiero con el registro rural y otras bases de datos e imágenes satelitales para erradicar a los madereros y ganaderos ilegales. La inteligencia financiera puede, por ejemplo, señalar movimientos de efectivo para pagar equipos como motosierras con las que se talan árboles o excavadoras con las que se extrae oro de forma ilegal.

El plan contra la deforestación en la Amazonía también prevé la creación de un sistema de rastreo de madera, ganado y otros productos agrícolas de la Amazonía, en un momento en que los países importadores exigen cada vez más pruebas de que no provienen de tierras deforestadas. También busca desarrollar una economía verde para sostener la región amazónica sin deforestación que incluirá la certificación de productos forestales, asistencia técnica a los productores, provisión de infraestructura, energía y conexión a internet, y el fomento del ecoturismo.

Este Dia do Meio Ambiente é uma demonstração de que o Brasil está fazendo a sua parte. E que juntos vamos fazer ainda mais. Evitar uma crise climática sem precedentes e sem retorno não é trabalho apenas para o nosso governo, mas para toda a humanidade.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/8Zvk6GDwlQ — Lula (@LulaOficial) June 5, 2023

Brasil contra la deforestación

Bajo el mandato del expresidente derechista Jair Bolsonaro, Brasil se unió a un pacto de 2021 con más de 140 países para poner fin a la deforestación en el planeta para 2030. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde 1 de enero, ha convertido la lucha contra la deforestación en una pieza central de su política medioambiental.

"Me comprometo a retomar el liderazgo mundial de Brasil en la mitigación del cambio climático y el control de la deforestación", dijo Lula en su discurso en el acto de presentación del plan. El presidente de Brasil también dijo que el Gobierno pretende anunciar un nuevo conjunto de medidas para combatir delitos como la tala y la minería ilegal, así como la caza y la pesca en territorios indígenas, áreas de protección ambiental y en la Amazonía en su conjunto.

