Video: Investigan presunto abuso policiaco en Celaya, Guanajuato

En Celaya, Guanajuato ya se investiga un presunto abuso policiaco por parte de elementos municipales que acudieron a un reporte de vecinos ruidosos en la colonia Emiliano Zapata, al llegar al lugar los uniformados ingresaron a la casa en cuestión, en el interior se supo que hubo una discusión que derivó en una agresión en contra de uno de los elementos celayenses, en el video que circula en redes sociales se ve como uno de los uniformados ingresa a la vivienda y jala del cabello de una de las moradoras, esta cae al suelo donde aparentemente pierde el conocimiento.

Fue por defender a su compañera

La secretaría de seguridad de Celaya en voz de su titular Jesús Rivera, informó que la razón por la que el municipal dio el jalón de cabello a la mujer, fue para defender a su compañera que era golpeada al interior del domicilio, así fue como lo declaró el funcionario:

” Agreden a la compañera y la meten adentro del domicilio, se mete el compañero, para salvaguardar la integridad de la compañera y se la quitan, vean cómo está el compañero todo rasguñado y la compañera con el golpe, entre otros golpes más. ¿qué es lo que hicimos nosotros?, la persona que se cae al suelo fue atendida por nosotros y trasladada por nosotros, no tenía absolutamente nada la llevamos a revisión médica, no tenía una sola lesión, no tiene absolutamente nada ”

Derechos humanos investigará el actuar de los oficiales

Luego de los hechos se supo que la coordinación de derechos humanos de Celaya realizará una investigación del caso, su titular Hugo Ricárdez informó que seguirá de cerca el avance de las investigaciones y que incluso asuntos internos de policía municipal también participará en las indagatorias correspodientes.

“Nosotros estamos al pendiente del seguimiento de cualquier informe que se nos rinda y bueno en este caso, ya asuntos internos de policía municipal también tendrá su oportunidad de investigación y pues procurar evitar cualquier situación que vulnere derechos humanos “

Cabe mencionar que al momento no existe alguna denuncia de ningún tipo por parte de las víctimas.