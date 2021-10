Prevén aumento de ventas en línea durante Buen Fin y resto del año

Potenciales compradores del Buen Fin preferirán el canal digital: moda, electrónicos y electrodomésticos serán las categorías favoritas en las ventas en línea.

Por ello, Larissa Guzmán, una encargada de punto de venta en una tienda de ropa de la Ciudad de México, afirma que los comerciantes formales ya están preparados para “ofrecerle al cliente lo que quiere”, de manera rápida, cómoda y sencilla.

Ella asegura que el último trimestre del año es el más fuerte para sus ventas. Sin embargo, el canal digital durante dicha jornada podría ser el verdadero protagonista este año.

“Creo que nos dimos cuenta que el canal online podría ser una oportunidad, una gran oportunidad, entonces por eso mismo intentamos que sea algo más organizado”, asegura Larissa sobre las expectativas de comercio electrónico para el resto de este año.



VENTAS EN LÍNEA, OPCIÓN PARA MILLONES



Y es que 8 de cada 10 potenciales compradores piensan adquirir algún producto en la jornada del Buen Fin, y 5 de cada 10 de ellos planea hacerlo por internet, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Ventas Online.

“Yo creo sería igual algo de electrónica, va a ser completamente en línea. Por ejemplo, en electrónica siempre ponen buenas promociones, solo sí hay que estar pendientes”, comenta Diego González, un joven que espera ofertas de temporada.

Esta campaña dedicada a impulsar el consumo interno, encontrará en esta edición a clientes como Alejandra Aragonés, que hoy casi todo lo compra en línea. “A mí, en lo personal no me gustan los espacios que tienen mucha gente, porque me empieza a dar como ansiedad. Entonces el hecho de que hoy en día todo se pueda comprar de manera virtual, que aparte hoy en día las ofertas las puedas encontrar también en linea, me parece maravilloso”, señala Alejandra.

Pero también esta edición que se realizará del 10 al 16 de noviembre encontrará a un 32% de compradores potenciales que comprará bienes y servicios por canales online por vez primera.