Prevención ante asaltos cuando se va acompañado de niños

Ciudad de México.- Hace unos días circulo en redes sociales, la manera en que un par de delincuentes participaron en el asalto contra un hombre y su hijo en la lateral del Periférico de la Ciudad de México.

En las imágenes se observa a la víctima bajando de la camioneta a su pequeño de 4 años, con quien se encontraba grabando un video en vivo para la aplicación TikTok.

Azteca Noticias, hablo con la víctima, quien comentó que al bajarse por un momento a revisar la cajuela, un hombre armado le apunto y le pidió las llaves de su vehículo.

“Saca la escuadra, corta el cartucho y me dice las llaves y tu celular, apúrale o te vas a morir ahorita y me pone la pistola en la panza y me empieza a escuchar para que le dieras las llaves y le digo, tranquilo, no pasa nada, ahorita te llevas la camioneta déjame bajar a mi hijo y al perro, me dice, el niño se queda, déjalo ahí, y le dije eso no va a pasar, estas pero bien teto”

El presunto ladrón con casco abordó el auto sin darse cuenta que había una transmisión en vivo y su rostro había sido grabado.

Hasta ahora, no se sabe nada del delincuente, sin embargo la víctima, agradece que los delincuentes no los hayan lastimado.

Sin embargo, argumenta, que los padres de familia deben tomar algunas medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Mi lección aprendida es te vas a bajar del carro, bájate con todo y niño, no quitarles el ojo de encima nunca”

Elementos de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dieron algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de delincuentes cuando los ciudadanos se encuentren a bordo de un automóvil.

El agente Juan Salvador Gordillo, mencionó que se debe observar en todo momento los que se encuentra a nuestro alrededor.

“Todo lo que pueda representar un riesgo, es importante para eso no llevar ningún distractor como teléfonos celulares, quizá el estéreo a un alto volumen, todo esto y fijándome al comportamiento de las personas”.

No se recomienda dejar a un menor de edad solo en el vehículo

También mencionan que no es recomendable pasar mucho tiempo a bordo del vehículo , " ya que yo soy objeto de la atención del delincuente, recordemos que el delincuente ya de lejos, está observando y prácticamente ve lo que llama la atención, que le gusta “, mencionó el oficial Gordillo.

Finalmente, advierten que nunca debemos dejar a un menor solo a bordo de un automóvil ya que los delincuentes podrían aprovechar esta situación para cometer otros delitos, además del robo del auto.





De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2021, se han abierto 20 mil 746 carpetas de investigación por robo de vehículo con violencia, de ahí la importancia de la prevención.