Con Ley 3 de 3 PRI lanza advertencia a políticos y funcionarios

Ciudad de México. Luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la llamada reforma Ley 3 de 3 que cerrará la puerta para ocupar cargos públicos y de elección popular a violentadores y deudores alimentarios, la diputada del PRI, Cynthia López Castro, lanzó una advertencia a funcionarios y políticos para que vayan buscando otra chamba.

Dijo que en la mira hay, por lo menos, tres que deben poner sus barbas a remojar preparar sus curriculum.

“Así que vayan pagando las pensiones los que las deben porque ya no podrán ocupar ningún cargo en el 2024, deudores alimentarios agresores o violentadores entonces, desde aquí le digo al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón y al subsecretario de Energía que vayan buscando chamba, que vayan mandando sus curriculums para ver quien los contrata, y en el caso del subsecretario si ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y aplica pues que vaya renunciando porque ya no puede estar en un cargo por haber violentado a la ministra Piña”, acusó la legisladora priista.

El subsecretario de Energía al que se refirió la diputada Cynthia López, es Sergio Saldaña Zorrilla, quien el pasado 20 de mayo público en su cuenta de Twitter un mensaje con la leyenda: “La narcomarrana no va renunciar por sí misma”.

Nuestra solidaridad con la Ministra Norma Piña quien ha sido violentada por este Gobierno. Haremos la denuncias pertinentes para que el Gobernador de Veracruz y el Subsecretario de Energía no vuelvan a tener un cargo público! “Que vayan buscando chamba” pic.twitter.com/xfOLlxnMRH — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) May 25, 2023

Ley 3 de 3 también aplicará a mujeres que deben pensión alimentaria

Señaló que la reforma a los artículos 38 y 102 Constitución también es para las mujeres que deben pensiones alimenticias y que ejercer violencia física, verbal o psicológica, un supuesto que, dijo, se ubica la ex velocista Ana Gabriela Guevara.

Ella no debe de estar en el cargo no nada más por los desvíos millonarios que ha hecho al frente de la Conade ni porque no ha apoyado el deporte sino porque también es una violentadora, es una violentadora de mueres”, enfatizó.

No obstante, la reforma a la Constitución publicada este lunes y que entrara en vigor este martes, 30 de mayo, establece que para una persona sea considerado deudora alimentaria o violentadora debe haber sentencia de un juez.