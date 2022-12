Moreira pide a Creel dejar de torpedear alianza con amenazas

Al PRI no le cayó nada bien la advertencia del panista Santiago Creel de que si votan a favor de la reforma electoral que se olviden de la alianza.

Y hoy Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados le exigió al panista se conduzca con mesura, respeto y se ajuste a su función como presidente de la Cámara de Diputados.

“Le respondería que fuera prudente. Que nosotros tomamos nuestras decisiones según nuestra convicción, y que no creemos haber fallado en ninguna… Le pediría prudencia, mesura y que no torpedee la Alianza con esas afirmaciones tan ligeras… Yo creo que, si Acción Nacional quiere construir la posibilidad de una Alianza futura, sus principales actores tienen que tener respeto sobre las figuras de nuestro partido, primero. Segundo, sobre nuestras decisiones… Y las posiciones del presidente de la Mesa no ayudan para esto”.

El líder cameral del PRI refrendpo la postura de su partido de votar en contra de la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador.

“Nosotros vamos a votar en contra, me refiero a la constitucional. Y también seguramente la otra… Nosotros no votamos en contra ni por odios, ni prejuicios, ni por venganzas, ni por desquites. Nosotros votamos por razones”, sentenció el priista.

Rubén Moreira, dijo que una prueba de que la bancada del PRI vota por razones es que rechazó las reformas constitucionales en materia eléctrica y de Guardia Nacional, y recordó que si propuso ampliar la presencia de las fuerzas federales en tareas de seguridad es porque el país lo necesita ante la amenaza que representa el crimen organizado.