“Nos vemos mañana”: Alito Moreno confirma asistencia a la Permanente tras pleito con Noroña

El clima político en el Senado se mantiene encendido luego de la confrontación entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Después de los empujones y gritos que marcaron la sesión del miércoles 27 de agosto, el tema será abordado formalmente en la Comisión Permanente del Congreso, convocada de manera extraordinaria para este viernes 29.

Alito Moreno sustituirá a Viggiano: Así se informó el relevo

A través de un oficio enviado por el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños, se confirmó que Moreno asistirá en sustitución de la legisladora Carolina Viggiano.

Con ello, el líder del PRI no solo hará presencia en el debate, sino que enfrentará directamente al morenista, con quien tuvo el altercado que encendió las críticas en la opinión pública y en las propias filas legislativas.

Respuesta de Noroña y la escalada en redes sociales

Fernández Noroña, conocido por su estilo frontal, cuestionó públicamente si el priista acudiría “con porros” a la sesión de este viernes. “Su desvergüenza y provocación no tienen límite”, escribió en sus redes sociales, exhibiendo el documento que oficializa la participación de Moreno en la Comisión Permanente.

La respuesta de Alito no tardó en llegar y elevó la tensión política.

“El único porro, reventador, cobarde, coyón, cínico y mentiroso eres tú, Noroña. Nos vemos mañana en la Comisión Permanente, como lo marca la ley”, señaló en un mensaje acompañado de un posicionamiento donde acusó a Morena de persecución política y de intentar instaurar un modelo autoritario en México.

¿Qué pasó entre Alito Moreno y Fernández Noroña? Así fue la pelea entre ambos

El incidente del miércoles en la Antigua Casona de Xicoténcatl inició cuando Moreno exigió el uso de la palabra y acusó a Noroña de no respetar el orden del día. En medio de la tensión, ambos se encararon y el priista terminó abalanzándose contra el senador morenista, lo que derivó en empujones y gritos que requirieron la intervención de legisladores y personal del recinto.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, incluso con la aparición de un corrido alusivo a Moreno que multiplicó la polémica. Ahora, la sesión extraordinaria promete ser un nuevo capítulo en un enfrentamiento que expone la fragilidad de los acuerdos políticos y el nivel de confrontación que prevalece en el Congreso mexicano.