FOTOS: Primeros países reciben y celebran el Año Nuevo 2023

Comenzaron las celebraciones por el Año Nuevo 2023, pues mientras México aún espera como una de las últimas regiones en despedir el 2022, del otro lado del mundo ya comenzaron los fuegos artificiales, los globos y toda la fiesta para recibir otro año, con Sídney, Australia, como la primera gran capital en festejar por todo lo alto.

A través de Fuerza Informativa Azteca recorremos el planeta para compartir cómo han sido las primeras celebraciones de Año Nuevo, pues otras ciudades, como Wuhan, en China; Nueva Delhi, en la India, e incluso Hong Kong ya han compartido imágenes espectaculares de Noche Vieja y la esperada llegada del 2023.

¿Cuál es el primer país en recibir el Año Nuevo?

Esta distinción se la lleva la República de Kiribati, primer país en recibir el Año Nuevo y una nación con apenas 115 mil habitantes, misma que está ubicada en el noroeste de Australia. La capital, Tarawa, recibió al 2023 cuando en México eran apenas las las 6:00 de la mañana.

La primera gran capital del mundo en presumir Año Nuevo fue Sídney, en Australia, donde los reflectores no podían ser otros que no fuera sobre la Ópera de Sídney, recinto declarado como Patrimonio de la Humanidad en el 2007 e inaugurado el 20 de octubre de 1973, por diseño del arquitecto danés Jørn Utzon.

Así recibieron e Año Nuevo 2023 en Sídney, Australia, primera gran capital del mundo en despedir el 2022|JAIMI JOY/REUTERS

Otro de los sitios emblemáticos por el contexto histórico reciente fue la ciudad de Wuhan, en China, donde se originó el virus SARS-CoV-2 que provocó la pandemia por Coronavirus y donde despidieron el 2022 con globos en una cita multitudinaria en la plaza icónica, misma en la que no pudo faltar una presencia masiva de cubrebocas y los deseos de un mejor año en todos los aspectos.

Año Nuevo: Así recibieron el 2023 en Wuhan, China|TINGSHU WANG/REUTERS

Otra de las primeras capitales en el mundo que recibieron el Año Nuevo 2023 fue Nueva Delhi, en la India, donde el bulevar de Kartavya se llenó de gente para despedir la última noche del 2022 y dejó escenas de celebración a lo largo de la avenida, misma que estuvo coronada por la solemne Puerta de la India iluminada con la bandera de la nación.

La Puerta de la India, en Nueva Delhi, recibe el Año Nuevo 2023 entre miles de ciudadanos|ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS

¿Cuál es el significado del Año Nuevo?

A pesar de que cada cultura y región suele celebrar el Año Nuevo de forma relativamente distinta, hoy en día las fiestas del 31 de diciembre 1° de enero siempre tienen la misma finalidad, que es iniciar un nuevo año con los mejores deseos, prosperidad y alegría, por lo que guardando los matices con distintas tradiciones, el objetivo es comenzar el año reunidos y de la mejor forma posible.

Otra de las reguones que presumió la llega del Año Nuevo de forma espectacular fue Hong Kong, donde los múltiples rascacielos iluminaron la ciudad y recibieron al 2023 con alegría y fiesta. Aquí recibieron el 1° de enero cuando en la Ciudad de México eran las 10 de la mañana.

El Año Nuevo 2023 en Hong Kong, otra de las primeras regiones en despedir el 2022 en el mundo|TYRONE SIU/REUTERS

De esta forma comenzaron las primeras celebraciones del 2023 en el mundo, a las cuales se le sumarán distintas capitales conforme el paso del día y que México podrá observar mientras espera paciente su turno, ya que junto a todo el continente americano, será de los últimos en despedir el 2022.

En gran parte de Europa, el Año Nuevo 2023 será alrededor de las 17:00 horas, en tiempo del Centro de México. Capitales como Madrid, París o Roma tendrán su fiesta en este momento y una hora después será el turno de los países y ciudades en el Reino Unido; para que después se trasladen a América para comenzar las celebraciones en esta parte del mundo.

