La princesa Mako de Japón se casa con su novio y renuncia a la realeza

La princesa Mako de Japón se casó con Kei Komuro, su novio plebeyo que conoció en la universidad, renunciando así a la familia real y perdiendo todos sus privilegios.

A diferencia de otras bodas reales, la de la princesa Mako se realizó de forma discreta, sin la pompa habitual de estos eventos, para evitar más polémicas en torno a la pareja que desde el principio se vio envuelta en escándalos. En su lugar los funcionarios de la Agencia de la Casa Imperial de Japón enviaron los papeles de los novios al registro para legitimar su matrimonio y así evitar el “paseo” ante las cámaras.

|Reuters

Mako, conocida ahora como Mako Komuro, recibió un diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), después de que su compromiso fue asediado por un escándalo financiero, un intenso escrutinio de la prensa y estar tres años separada de su prometido.

“Soy consciente de que nuestro matrimonio ha generado discordia, pero para nosotros es una elección necesaria si queremos vivir siguiendo lo que dictan nuestros corazones”, expresó la ahora ex princesa Mako en un comunicado de prensa tras contraer nupcias.

Cabe recordar que Mako no es la primera de la realeza japonesa que se casa con un plebeyo; su abuelo, el emperador emérito Akihito; su padre, el príncipe heredero Fumihito y su tío el emperador Naruhito, se casaron con mujeres fuera de la realeza; sin embargo, Mako se ha visto obligada a abandonar la familia real por ser mujer y casarse con un hombre sin estatus imperial.

Escándalos sobre la boda de la princesa Mako

El noviazgo de la princesa Mako estuvo envuelto en polémica desde el principio, primero porque a su novio lo conoció en la universidad y no pertenecía a la realeza.

|Reuters

Posteriormente, la pareja había fijado su boda para noviembre de 2018, pero un escándalo financiero los obligó a aplazar la ceremonia, pues un año antes de la boda, la prensa nipona dio a conocer que la madre de Keo Komuro debía cuatro millones de yenes a su expareja, quien pagó los estudios del joven tras la muerte de su padre.

Tras descubrirse el problema económico, la Casa Imperial de Japón pospuso la boda hasta que la familia del novio pagara sus deudas. Por lo que el prometido de la princesa Mako tuvo que irse a Nueva York para estudiar derecho en la universidad de Fordham.

Keo pasó los últimos tres años en Estados Unidos, hasta que en septiembre regresó a Japón en busca de su prometida para por fin casarse, pero de nuevo la polémica se hizo presente cuando los tradicionalistas nipones se escandalizaron al verlo llegar con una coleta, la cual tuvo que cortarse antes de la boda.

Y aunque la deuda de la familia del novio no ha sido saldada, a la familia real japonesa no le quedó de otra que permitir la boda entre la princesa Mako y Keo.

Ante la ola de críticas recibidas tanto por su familia, como por los habitantes de Japón, la princesa Mako decidió renunciar a la asignación de 150 millones de yenes que le corresponden a los miembros de la familia real por renunciar a su título. Por lo que después de su boda, Mako se irá a vivir a Nueva York como una plebeya.

