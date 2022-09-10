Príncipe Guillermo apoyará al Rey Carlos III en honor a Reina Isabel

El príncipe Guillermo aseguró que honrará la memoria de su abuela, la Reina Isabel, a través del apoyo que le brindará al Rey Carlos III en todo lo que pueda, en esta nueva etapa de la monarquía británica.

“Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda”, explicó en un comunicado el hijo mayor de Carlos y Diana, conocida como Lady Di.

El príncipe Guillermo, de 40 años y heredero al trono, dijo que la Reina Isabel estuvo a su lado en los momentos más felices, pero también en los días más tristes de su vida.

Además, reconoció que le tomará un tiempo asumir la “realidad de la vida” sin la presencia de la monarca. “Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentíamos por nuestra extraordinaria reina”, añadió.

pic.twitter.com/BDm2ZR34Uz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2022

El príncipe Guillermo inspirará a Reino Unido, dice Carlos III

Durante su primer mensaje público como rey, Carlos III le otorgó los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo Guillermo, y a su nuera, Catalina.

“Con Catalina a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital”, dijo el Rey Carlos III.

El príncipe Guillermo y Catalina se casaron en abril de 2011 en la Abadía de Westminster; tienen tres hijos: los príncipes Jorge y Luis, así como la princesa Carlota.

La residencia oficial de la familia es el Palacio de Kensington y en esta nueva etapa, el príncipe Guillermo realizará actividades y proyectos benéficos, y acudirá a funciones públicas y oficiales en apoyo del Rey, en Reino Unido y en el extranjero.

Entre los diferentes proyectos que ha realizado destaca la creación del Premio Earthshot, en octubre de 2020, con el cual buscaba incentivar el cambio y ayudar a reparar el daño hecho al planeta en los últimos años.

