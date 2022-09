Nunca cambien sus principios por dádias: Monreal responde a AMLO

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, respondió a las críticas y cuestionamientos que hizo en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera de este viernes.

Desde Zacatecas, AMLO dijo no estar de acuerdo con la postura del legislador al no votar a favor de la reforma de la Guardia Nacional y con ello avalar la falsedad, hipocresía y politiquería del conservadurismo.

#EnVivo Asisto al Parlamento Juvenil de la UAM (@Yo_SoyUAM).

El diálogo entre estudiantes de nivel universitario guía el pensamiento político actual y futuro de México. https://t.co/IntBvEXV0M — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2022

Horas más tarde, en una reunión con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) efectuada en el Senado de la República, Ricardo Monreal respondió en un mensaje que dio entre líneas.

“No se dobleguen ante nadie y ante nada, mantengan su congruencia, mantengan sus principios, no cambien”, dijo Monreal en respuesta a las críticas de AMLO.

El zacatecano insistió en no cambiar principios a cambio de dádivas aunque vaya de por medio ingratitudes.

“Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de asensos; defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones, no les importe eso, sigan adelante, venzan obstáculos, venzan resistencias, salgan adelante por el país”.

Monreal dice que no hay rencores ni odios

Horas después, en un video transmitido en sus redes sociales, Monreal dijo que no se confrontará con nadie y pidió amor y paz. Aclaró que no hay odios ni rencores, sino sólo respeto.

“Amor y paz; no vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y Dios sabe el lugar en el que debemos de estar, no hay odio, no hay rencores, no hay nada, hay solo amistad, reconocimiento y respeto” .

El líder de la bancada morenista en la Cámara Alta también pidió ser siempre tolerantes y recomendó distraer la mente en cosas agradables.