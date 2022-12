¿Qué productos se hacen con el petróleo de Texistepec, Veracruz?

Un mercado negro de estafadores es lo que los expertos ven en aquellos que buscan beneficiarse del derrame de petróleo en Texistepec, Veracruz, y que el equipo de Fuerza Informativa Azteca puso al descubierto; pero ¿qué productos podrían salir de esta emergencia ambiental?

A las sobras del oro negro abandonado que hoy es recolectado, las hacen pasar como una oportunidad de negocio.

“El chapopote del asfalto, el coque que es un combustible para la industria metalúrgica, y por supuesto lubricantes y grasas. Los derivados de petróleo sencillos forman parte de al menos un paso en el proceso de producción de cualquier industria.” informa Ricardo García, ingeniero mecánico.

Sin embargo, aún tratándose del más simple, como chapopote, ese viscoso de Texistepec no sirve más que para timar.

¿Es posible utilizar el petróleo de Texistepec?

Expertos en el tema, señalaron que las condiciones a las que estuvo sometido dicho lodo en Veracruz, hacen imposible su explotación.

“Lo que están sacando de ahí son cantidades muy bajas. Tendrían que tener volúmenes grandes de petróleo para poder trabajarlo y obtener beneficios de él.” señaló Osmar Ayala Salud, ingeniero petrolero.

Las víctimas potenciales de la estafa, como siempre, son quienes desconocen que no es sencillo explotarlo.

“A lo mejor lo están usando creyendo que tiene un beneficio para tapar baches, así se lo han de estar vendiendo a la gente, pero como tal no tiene una aplicación, es necesario que pase por un proceso de refinación, pero ya ves que en México la gente a veces cree que puede usar las cosas.” agregó.

Proceso de refinación es necesario para obtener beneficios del petróleo

Los expertos coinciden en que el proceso de refinación, el cual requiere de cantidades grandes de energía y recursos, es indispensable para obtener productos del petróleo, y aún contando con eso el de Texistepec, ya está contaminado.

“No tiene como tal una ocupación, o sea no podrían, tiene que pasar por un proceso, te digo así como ellos lo están obteniendo de un pozo abandonado y taponado es lo último que sale, son puros desperdicios, pues la gente cree que a lo mejor puede sacarle provecho, pero no. No podrían obtener ni gasolina, keroseno, ni plásticos, ni diesel.”

En un mundo donde la oferta y la demanda rigen el mercado queda preguntarse ¿quienes comercializan el lodo de Texistepec, Veracruz, desconocen su utilidad o lo venden con alevosía y ventaja?