Indignación en Jalisco: Profanan tumba de bebé y padres claman por justicia

¡Profanan la tumba de bebé y se roban su cuerpo! Una historia de absoluto terror es la que está viviendo una joven pareja. El pasado 20 de octubre acudieron al panteón ‘Jardín', ubicado en la colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara , para visitar el cuerpo de su bebé, quien murió recién nacido en julio del 2022, pero lamentablemente, en medio de un sufrimiento no olvidarán, lo que encontraron fue la tumba saqueada.

El pequeño ataúd de color blanco, donde reposaban los restos de su pequeño, desapareció junto con el cuerpo de Elías.

“Venimos el domingo para darle mantenimiento aquí donde estaba mi hijo, y nos encontramos que no estaba el cuerpo de mi hijo, tampoco donde estaba el cuerpo (ataúd blanco), encontramos que estaba vandalizado, yo venía con la certeza que aquí estaba mi niño para verlo y ya no lo encontramos”, detalló la mamá de Elías, quien pide justicia para los que profanaron y se robaron el cuerpo del menor.

Estos días, luego de darse cuenta de la desaparición del cadáver del pequeñito, que estaba en la ‘Sección 21' del cementerio, ha sido un calvario para la familia.

“No se me hace justo que digan que no van a hacer nada. Ahora no está ahí, yo como madre, era mi único hijo y que venga a verlo y no hay nada, no voy a venir a ver nada ya”, agregó la afectada.

“Había una parte de ladrillos tirados adentro y otra afuera de la urna, más que nada me da miedo el no saber dónde está el niño y que nos hagan algo”, añadió la madre afectada.

Por este caso ya existe una denuncia por robo del cadáver y la profanación de la cripta en la Fiscalía de Jalisco con carpeta de investigación 06.01/D-1/76273/2024/DV.

También, Fuerza Informativa Azteca solicitó postura sobre el caso a través del área de comunicación social de la dirección de panteones del Gobierno de Guadalajara y hasta esta mañana no se tuvo respuesta.