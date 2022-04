Profeco advierte sobre fraudes en venta de boletos para Qatar

Desde la clasificación de la Selección Mexicana al mundial de Qatar, las autoridades han observado un notable aumento en la oferta de paquetes de viaje que incluyen boletos para los partidos de fútbol que se realizarán en Qatar, por lo que la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado , advierte estar atentos ante posibles fraudes.

“Hemos visto que están falsificado boletos, están haciendo clones de boletos de entrada, entonces cuando te dan tu boleto te fan un folio y tu prácticamente, inclusive puede ser un boleto real pero lo ves a través de Internet y no te lo dan físicamente”, explicó Eduardo Paniagua, Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje.

Profeco: ¿Cómo identificar paquetes fraudulentos para Qatar?

Profeco recomienda asistir de forma presencial a agencias autorizadas

Especialistas del turismo deportivo estiman que aproximadamente 15 mil mexicanos podrían asistir al mundial de Qatar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que sólo agencias especializadas y autorizadas pueden ofertar estos boletos, por lo que recomiendan acercarse de forma presencial a las agencias formales y autorizadas.

Profeco asegura que los boletos pueden conseguirse directamente en la página oficial de FIFA , donde únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos. Ninguna agencia de viaje o entidad comercial podrá incluir dentro de sus paquetes de viaje este tipo de boletos.

🔴#COMUNICADO | La @SRE_mx envía mensaje en el marco de la Estrategia Preventiva y Detección de Fraudes para la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.https://t.co/ftnbUpSSbH pic.twitter.com/NTFE1kjSCw — Profeco (@Profeco) April 2, 2022



“No hay una lista o no hay una institución que te diga, estas son las agencias de viajes que estén autorizadas para vender boletos, no hay... El mayorista no lo expone (…) La agencia de viajes solamente te vende el boleto de avión, hospedaje y todo, pero no tienes el boleto, pues prácticamente vas a ir a pasear porque allá en Qatar no vas a encontrar reventa como se acostumbra en muchos países del mundo “, explicó Eduardo Paniagua, Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje para Fuerza Informativa Azteca.

Es importante verificar donde se compran este tipo de paquetes de viaje, especialmente en eventos de este tipo, ya que pueden realizarse fraudes con facilidad.