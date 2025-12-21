Hechos 360: las noticias que marcaron a México durante este 2025

Acompaña a Javier Alatorre en este programa especial “Hechos 360" sobre los hechos más importantes a nivel político en México y el mundo. Desde el caso de Adán Augusto López Hernández y el huachicol fiscal, sobre los señalamientos de corrupción en puertos y aduanas que habrían facilitado el ingreso ilegal de combustible.

También la negligencia y la ineptitud del gobierno para atender la crisis en materia de salud que es histórico, que se ve reflejado en la escasez de medicamentos y los bajos salarios al personal de salud.

Pero la corrupción y la crisis sanitaria no solo marcó a México, también se vio reflejado en la guerra que se desató en Sinaloa que está ensangrentando al estado.

En el mismo tenor, Estados Unidos clasificó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas, debido a la inacción del gobierno mexicano para combatir el crimen organizado.

Sobre Estados Unidos y los malos gobiernos, Venezuela vuelve al ojo público por el régimen de Nicolás Maduro que se resiste a dejar el poder, mientras sume a los venezolanos en la miseria.

Esta ola de violencia no solo se queda en la ciudadanía, sino también en la clase política, como el caso del crimen contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien presuntamente contaba con protección del Estado y fue asesinado en un evento durante el Día de Muertos.

Este asesinato levantó indignación y alimentó al “Movimiento del sombrero”, pero también sirvió para que las nuevas generaciones se manifestaran en las calles contra la situación nacional, bajo el nombre de Generación Z, movimiento que se vio manchado por la represión de policías de la capital que detuvieron de forma arbitraria a jóvenes.

El 2025 será recordado como la era del Poder Judicial que terminó con el fraude del acordeón y la mal llamada Reforma Judicial, en donde se votó por el clientelismo y se colocó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a personas allegadas al régimen de Morena.

Otra de las maniobras de Morena durante este año fue la “Operación Barredora” para quitar de la FGR a Alejandro Gertz Manero.

Y el gobierno que hablaba de austeridad en 2025 demostró que solo es discurso al quedar al descubiertos los excesos con los que viven los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de otros representantes de la Cuarta Transformación, como Gerardo Fernández Noroña, entre otros.