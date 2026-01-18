¡Se suelta el frío! Frente frío 29 desata lluvias en gran parte de México; así el clima en el país

El clima en México dará un giro drástico durante esta noche y madrugada del 18 de enero, con el avance del frente frío número 29, que provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un marcado descenso de temperaturas en amplias regiones del país.

Estados afectados por fuertes lluvias

¡Qué no se te olvide el paraguas! Las lluvias se presentarán debido al desplazamiento del frente frío número 29, el cual interactúa con una vaguada en altura, la masa de aire polar asociada y varios canales de baja presión.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan).

: Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo.

Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Yucatán. Lluvias aisladas: Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

En las siguientes horas se prevén #Lluvias, #Chubascos posibles #Descargaseléctricas en el #EdoMéx y la #CDMX, además de bancos de #Niebla en sierras de la región. Para más detalles ver gráfico. pic.twitter.com/WOvk3UH46e — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

Bajas temperaturas en todo México

El descenso de las temperaturas será consecuencia de la masa de aire polar que acompaña al frente frío número 29, dejando un ambiente frío en gran parte del norte, noreste y oriente del país.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur.

: Baja California Sur. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Morelos y Chiapas.

El #FrenteFrío núm. 29 ocasionará, este fin de semana, bajas #Temperaturas en gran parte de #México; caída de #Nieve o #Aguanieve en cimas del oriente y centro del país; #EventoDeNorte en el litoral del #GolfoDeMéxico y lluvias fuertes a intensas en el centro, oriente y sureste… pic.twitter.com/VD9ih409x9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 17, 2026

Clima en CDMX y Edomex; fríos intensos

Condiciones de nublado la mayor parte del día. Durante la tarde, carga con suéter porque hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.