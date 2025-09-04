Huracán Lorena y frente frío número 1 pondrán en jaque el clima en México este 4 de septiembre
Lluvias intensas, oleaje elevado y calor extremo definirán el clima en México este 4 de septiembre 2025, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La madrugada del jueves el huracán Lorena, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, impactará con fuerza en el noroeste del país, generando lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, rachas intensas de viento y oleaje elevado en la península de Baja California. Así será el clima este 4 de septiembre.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del ciclón con el monzón mexicano y una vaguada en altura mantendrá condiciones de lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit y Baja California.
Lluvias y vientos intensos en gran parte del país este 4 de septiembre
Para este jueves, el clima 4 de septiembre 2025 en México estará marcado por fenómenos combinados: el huracán Lorena, el frente frío número 1 estacionado en el noreste, canales de baja presión y la onda tropical número 30.
- En Baja California Sur se esperan lluvias torrenciales de hasta 250 mm, además de riesgo de trombas marinas en el golfo de California.
- En Sonora y Sinaloa las precipitaciones podrían alcanzar acumulados intensos, acompañados de rachas de viento entre 40 y 60 km/h.
- En San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Nayarit se pronostican lluvias muy fuertes con actividad eléctrica.
- En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se prevén chubascos y precipitaciones fuertes acompañadas de granizo.
El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y reducción de visibilidad en carreteras, además de caída de árboles y estructuras ligeras por los vientos.
Clima para la CDMX y el Edomex este 4 de septiembre
En la zona metropolitana, el clima 4 de septiembre 2025 en México traerá cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco al amanecer y cálido durante la tarde. La Ciudad de México registrará temperaturas mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 23 a 25 °C, mientras que en Toluca se esperan mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 19 a 21 °C.
Se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ráfagas de viento de hasta 45 km/h.
Altas temperaturas en el norte y sureste
Aunque gran parte del territorio vivirá lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso se mantendrá en zonas del norte, Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.
- En Baja California y Tamaulipas se pronostican máximas de hasta 45 °C.
- En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, los termómetros oscilarán entre 35 y 40 °C.