¡Ciclón Lorena y onda tropical 30! Así estará el clima este 5 de septiembre en el país

¡Atención ciudadanos! El clima este 5 de septiembre estará marcado por el debilitamiento del ciclón tropical Lorena frente a las costas de Baja California Sur, aunque sus efectos seguirán sintiéndose en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sus desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos, provocarán lluvias fuertes a torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado en distintas regiones.

Impacto del ciclón Lorena en el noroeste de México

Aunque Lorena continúa perdiendo fuerza frente a la costa occidental de la península de Baja California, sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, especialmente en la zona norte y centro. Además, se esperan precipitaciones intensas en Sonora y Baja California, así como lluvias muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

El SMN advierte que también se registrarán rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, condiciones que tenderán a disminuir durante la madrugada del viernes.

Avance de la onda tropical núm. 30 este 5 de septiembre

Por otro lado, la onda tropical núm. 30 continuará avanzando lentamente sobre el occidente del país, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero, además de precipitaciones fuertes en Colima y Michoacán.

Lluvias y tormentas eléctricas en el centro, oriente y sur este viernes

Los canales de baja presión que se extienden sobre el interior del territorio, junto con el ingreso de humedad de ambos océanos y una vaguada en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en varias entidades.

El pronóstico indica lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas.

Valle de México: ambiente templado y lluvias por la tarde este 5 de septiembre

En el Valle de México, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. La Ciudad de México tendrá temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca se prevén mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 19 a 21 °C. Durante la tarde y noche habrá lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.

Temperaturas extremas este 5 de septiembre

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en el norte, golfo de México, litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Se prevén máximas de 40 a 45 °C en Nuevo León y Tamaulipas, así como de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.