Date Cuenta | La propiedad privada no existente

¿Quieren usted leer una de las frases más aterradoras de la Constitución mexicana? “La propiedad de las tierras y aguas corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

Esto viene en el Artículo 27 de la Constitución. Y si no les cayó el veinte, lo que este párrafo dice es que la propiedad privada simplemente no existe en nuestro país. No es una garantía natural ni tampoco un derecho inalienable de las personas. No es algo que nos pertenece ni tampoco algo con lo que nacemos. No, no, no, no, no… La propiedad privada es algo que el gobierno “nos transmite”.

Y es que el detalle en este asunto es que como ciudadanos estamos completamente encuerados frente al Estado, porque al final al Estado le pertenece absolutamente todo lo que está en el territorio nacional: la tierra, agua, montañas, ríos, lagos, hidrocarburos, minerales, metales, todo, todo, todo.

¿Y nosotros? Pues nosotros somos dueños de nada. Y si acaso, el gobierno nos “renta” o nos “presta” la tierra para construir nuestra casa o para explotar algún recurso natural. Y si se le antoja, nos quita cuando quiera.

Claro… las autoridades nos dirán que no debemos preocuparnos. Que si un día se les ocurre expropiar será sólo cuando existe un “interés a la nación” y que te van a indemnizar. Pero ya sabemos cómo nos puede ir con estas dizque “indemnizaciones”.

¿A qué voy con todo esto? A que durante décadas hemos vivido completamente desprotegidos por este sistema legal. Donde la “transmisión” de la propiedad privada se ha prestado a toda clase de arbitrariedades, ilegalidades y corrupción.

Y peor todavía… donde debemos arrodillarnos frente al Estado para que con su gracia y benevolencia nos “otorgue” derechos que en otros países son garantías básicas de los ciudadanos.

Yo no sé ustedes, pero depender de Papá Gobierno me parece MUY peligroso. Porque de no cambiar estas leyes actuales, México nunca será un país de ciudadanos con plenos derechos. Más bien, siempre seremos un México de esclavos mantenidos.