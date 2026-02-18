Logo Inklusion Sitio accesible
Protección de datos personales: qué revisar en tus redes y apps

Autoridades y expertos en ciberseguridad advierten que gran parte de los fraudes digitales comienzan con información pública en redes. Esto es lo que debes revisar.

Fotografía realista en formato horizontal que represente la protección de datos personales, una persona sosteniendo un teléfono inteligente con la pantalla mostrando configuraciones de privacidad, un ícono de candado brillante sobre la pantalla, fondo desenfocado con interfaz de redes sociales, tonos azul oscuro y ambiente tecnológico, líneas digitales sutiles flotando alrededor, estética moderna y minimalista, iluminación cinematográfica, alta definición, profundidad de campo reducida, sin texto, sin logotipos, relación de aspecto 16:9.
La protección de datos personales no solo evita fraudes bancarios; también previene robo de identidad, extorsión y acoso digital | Generado con IA
Notas,
Seguridad

Escrito por: Viridiana Castillo

La protección de datos personales se ha convertido en una prioridad ante el aumento de fraudes digitales, robo de identidad y suplantación de cuentas en México. Autoridades como la Policía Cibernética de la Ciudad de México han advertido que gran parte de los delitos digitales comienzan con información expuesta en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los ciberdelincuentes suelen tomar datos públicos como fecha de nacimiento, número telefónico, ubicación y lista de contactos para realizar fraudes o extorsiones.

Por ello, expertos en ciberseguridad recomiendan revisar periódicamente la configuración de privacidad en aplicaciones y redes sociales, incluso si las cuentas ya llevan años activas.

¿Qué revisar en tus redes sociales para proteger tus datos?

La Policía Cibernética de la CDMX recomienda verificar los siguientes puntos:

1. Quién puede ver tu información personal:

Configura tu perfil para que datos como número telefónico, correo electrónico y fecha de nacimiento no sean públicos. Limita la visibilidad solo a contactos conocidos.

2. Publicaciones antiguas:

Revisa contenido viejo que pueda revelar información sensible como direcciones, rutinas, escuelas o lugares frecuentes.

3. Permisos de aplicaciones vinculadas:

En Facebook, Instagram o Google puedes consultar qué apps externas tienen acceso a tu cuenta y eliminar las que ya no uses.

4. Autenticación en dos pasos:

Activa la verificación en dos pasos para evitar accesos no autorizados, incluso si alguien obtiene tu contraseña.

¿Qué revisar en tus aplicaciones móviles?

Empresas de ciberseguridad como ESET y Kaspersky advierten que muchas aplicaciones solicitan más permisos de los necesarios.

Antes de aceptar condiciones, revisa:

  • Acceso a cámara y micrófono
  • Ubicación en tiempo real
  • Acceso a contactos
  • Permisos de almacenamiento

Si una aplicación de linterna, por ejemplo, solicita acceso a tus contactos, podría tratarse de un riesgo.

¿Cómo saber si tus datos ya están en riesgo?

La SSC CDMX recomienda estar alerta ante señales como:

  • Intentos de inicio de sesión desconocidos
  • Mensajes de recuperación de contraseña no solicitados
  • Cargos no reconocidos
  • Mensajes enviados desde tu cuenta sin tu autorización

En caso de sospecha, puedes reportarlo ante la Policía Cibernética de la CDMX a través de sus canales oficiales.

¿Por qué es importante la protección de datos personales?

La protección de datos personales no solo evita fraudes bancarios; también previene robo de identidad, extorsión y acoso digital.

Especialistas advierten que en la era digital la información personal es uno de los activos más valiosos. Compartir en exceso puede facilitar ataques dirigidos.

Revisar la configuración de privacidad al menos una vez al año puede marcar la diferencia entre una cuenta segura y una vulnerada.

