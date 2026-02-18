Protección de datos personales: qué revisar en tus redes y apps

La protección de datos personales se ha convertido en una prioridad ante el aumento de fraudes digitales, robo de identidad y suplantación de cuentas en México. Autoridades como la Policía Cibernética de la Ciudad de México han advertido que gran parte de los delitos digitales comienzan con información expuesta en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los ciberdelincuentes suelen tomar datos públicos como fecha de nacimiento, número telefónico, ubicación y lista de contactos para realizar fraudes o extorsiones.

Por ello, expertos en ciberseguridad recomiendan revisar periódicamente la configuración de privacidad en aplicaciones y redes sociales, incluso si las cuentas ya llevan años activas.

#Alerta l Evita ser víctima del #Fraude o #Extorsión conocido como #LaPatrona, en el que delincuentes se hacen pasar por patrones o jefes de personas que laboran en casas, negocios o instituciones para obtener datos personales o pertenencias.



🚨 ¡No te dejes engañar!

1⃣ Cuelga… pic.twitter.com/QgpEkBGWzG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 13, 2026

¿Qué revisar en tus redes sociales para proteger tus datos?

La Policía Cibernética de la CDMX recomienda verificar los siguientes puntos:

1. Quién puede ver tu información personal:

Configura tu perfil para que datos como número telefónico, correo electrónico y fecha de nacimiento no sean públicos. Limita la visibilidad solo a contactos conocidos.

2. Publicaciones antiguas:

Revisa contenido viejo que pueda revelar información sensible como direcciones, rutinas, escuelas o lugares frecuentes.

3. Permisos de aplicaciones vinculadas:

En Facebook, Instagram o Google puedes consultar qué apps externas tienen acceso a tu cuenta y eliminar las que ya no uses.

4. Autenticación en dos pasos:

Activa la verificación en dos pasos para evitar accesos no autorizados, incluso si alguien obtiene tu contraseña.

#AlertaCibernética l #CurrículumEnRevisión l La #PolicíaCibernética de la #SSC alerta sobre una estafa donde ciberdelincuentes, simulando ser reclutadores, informan que tu #Currículum está "en revisión" para un supuesto empleo. Su objetivo es robar datos personales y bancarios.… pic.twitter.com/yB57I5aIsc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 14, 2026

¿Qué revisar en tus aplicaciones móviles?

Empresas de ciberseguridad como ESET y Kaspersky advierten que muchas aplicaciones solicitan más permisos de los necesarios.

Antes de aceptar condiciones, revisa:



Acceso a cámara y micrófono

Ubicación en tiempo real

Acceso a contactos

Permisos de almacenamiento

Si una aplicación de linterna, por ejemplo, solicita acceso a tus contactos, podría tratarse de un riesgo.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía sobre el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de la plataforma #Netflix, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. 💳📧👇🏼 pic.twitter.com/DBVlDHUrZk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 30, 2026

¿Cómo saber si tus datos ya están en riesgo?

La SSC CDMX recomienda estar alerta ante señales como:



Intentos de inicio de sesión desconocidos

Mensajes de recuperación de contraseña no solicitados

Cargos no reconocidos

Mensajes enviados desde tu cuenta sin tu autorización

En caso de sospecha, puedes reportarlo ante la Policía Cibernética de la CDMX a través de sus canales oficiales.

🎮 🛜 Que jugar no se convierta en un riesgo, recuerda cuidar tus datos personales y supervisar a los menores cuando hacen uso de videojuegos.



Conoce más recomendaciones de #Ciberseguridad: 👇🏼https://t.co/g7g8MZyN0M#SSPC #Ciberguía pic.twitter.com/xOKClNq6dc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 28, 2026

¿Por qué es importante la protección de datos personales?

La protección de datos personales no solo evita fraudes bancarios; también previene robo de identidad, extorsión y acoso digital.

Especialistas advierten que en la era digital la información personal es uno de los activos más valiosos. Compartir en exceso puede facilitar ataques dirigidos.

Revisar la configuración de privacidad al menos una vez al año puede marcar la diferencia entre una cuenta segura y una vulnerada.