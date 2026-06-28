¡Edomex amanece bajo el agua! Inundaciones dejan más de 50 casas y 5 edificios afectados en Tlalnepantla

Las fuertes lluvias del pasado 27 de junio 2026, provocaron graves inundaciones en calles de la colonia Reyes Ixtacala, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), afectando decenas de viviendas en distintas zonas.

Al menos 50 casas y 5 edificios continúan gravemente afectados por las inundaciones del pasado sábado.

Agua a un metro de altura y cárcamos fallando: El panorama en Tlalnepantla HOY

En las primeras horas de este 28 de junio 2026, las viviendas continúan a niveles de por lo menos un metro de altura, afectando decenas de habitantes, así como vehículos estacionados en la zona.

Algunos vecinos denunciaron que el cárcamos, es decir las infraestructuras hidráulicas, en la colonia Reyes Ixtacala no funciona. Además, señalan que el agua ya comienza a salir de las coladeras, lo que podría implicar problemas sanitarios en las casas inundadas.

Hasta el momento, no se ve la presencia de las autoridades correspondientes para resolver las graves inundaciones en la zona; se desconoce si se realizarán los trabajos de limpieza necesarios en las calles inundadas de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Así lucen las inundaciones de Tlalnepantla tras fuertes lluvias|AZTECA NOTICIAS

Auto queda atrapado en inundación de Avenida Gran Canal, CDMX

Las fuertes lluvias en algunas zonas del Estado de México y la capital del país, provocaron que el nivel del agua se elevara en calles de la Avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), dejando como saldo un auto atrapado.

La red de drenaje colapsó ante la gran cantidad de agua acumulada, dejando al menos dos tramos de la vialidad completamente anegados e imposibilitando el paso de vehículos.

Por su parte, un automóvil proveniente de la zona de Río de los Remedios, que conecta con la zona del municipio de Ecatepec, intentó cruzar la zona; sin embargo, quedó varado en medio de la inundación, que afectó ambos sentidos de la avenida.

Al quedar atorados bajo el agua, los tripulantes tuvieron que bajarse del vehículo para ponerse a salvo en lo que llegaba el apoyo de los servicios de emergencia.