¡Y no hacen nada! Puebla se convierte en el epicentro del robo a transportistas y autoridades son cómplices

La situación de seguridad en Puebla ha tocado un punto crítico. Según datos de la Fiscalía General del Estado , de enero a noviembre de 2025, se registraron mil 475 carpetas de investigación por robo a transportistas (transporte de carga), cifras que no incluyen las denuncias presentadas ante la FGR.

Este número coloca a Puebla como la entidad con mayor incidencia de este delito en México . El incremento es dramático: el robo a transporte pasó del 19% en 2024 al 23.5% en 2025. Los transportistas denuncian que esta escalada se debe a la impunidad y a la falta de coordinación entre las autoridades.

Criminales identificados, pero que no les ponen un alto



La ola de extorsiones a transportistas y empresarios en los estados de Puebla y Tlaxcala ha desatado una ola violencia incontrolable en los caminos.



La Fiscalía de Puebla y la FGR tienen identificados a estos grupos…

Tronar los dedos no basta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier , es blanco de duras críticas por la inacción de su gabinete de seguridad. El político morenista, conocido por tronar los dedos a sus colaboradores en reuniones, el gremio transportista cuestiona que no aplica la misma exigencia a los encargados de la seguridad y procuración de justicia.

El transportista Andy Rossini, de AMOTAC Puebla, señaló: “Aquí tenemos una situación donde está imperando en el estado la inseguridad, hay mucho crimen organizado que está lacerando a todos los compañeros”. La ausencia de seguridad en caminos federales y estatales es evidente y deja a los transportistas a merced de los delincuentes.

Policía de Puebla señalada de complicidad y corrupción

La denuncia de los transportistas va más allá de la inacción. Acusan que la cadena delictiva incluye la participación de elementos de la policía estatal y municipal. “Tenemos a elementos, no todos, ven al transportista como un cheque al portador, la caja chica”, dijo Rossini.

La falta de investigación sobre el destino de los cargamentos robados por parte de la Fiscalía Estatal refuerza la sospecha de que hay colusión con los grupos criminales.

Este es el momento en el que sujetos armados disparan contra el operador de un tráiler en un intento de asalto sobre la autopista #ArcoNorte, a la altura del municipio de #Tula.



El chofer se alcanza a percatar que hay un falso retén donde los delincuentes tienen a un camión…

Robo a transportistas escala

El robo a carga ha escalado a niveles de violencia extrema. Rossini detalló que han ocurrido secuestros y agresiones directas: “Tenemos precisamente cuatro compañeros de Cholula que fueron impactados de bala, unos fueron desde Río Frío los fueron a corretear”.

Los delitos incluyen de 20 a 30 secuestros, lo que demuestra que el crimen organizado ha tomado el control de las principales rutas de transporte en el estado.

El sector transportista exige al gobierno de Puebla que deje los discursos y pase a las acciones contundentes. No basta con gestos o palabras, se requieren estrategias efectivas para desarticular las bandas criminales y depurar a los cuerpos policiales involucrados. El estado debe cumplir su función principal: garantizar la seguridad pública y permitir que el transporte de mercancías se realice sin riesgos.