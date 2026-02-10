¿Puedo pagar con el nuevo billete de cien pesos? Estas son las características y todo lo que necesitas saber; otros ejemplares similares

El Banco de México (Banxico) lanzó un nuevo billete como parte de las celebraciones de los cien años de la institución financiera, honrando su historia y legado a lo largo de todo este tiempo, pero ¿se puede pagar con él en las tiendas de México?

¿Cómo es el nuevo billete por los cien años de Banxico?

El nuevo billete de cien pesos muestra una imagen global del pasado y presente de Banxico, además de una proyección del futuro, pero ¿cuáles son las características?



Anverso: Tiene la fachada principal del Banco de México, además de la visión y valores de la institución. Se complementa con las estructuras del Trabajo y la Abundancia, del escultor Manuel Centurión, acompañado de los nombres y las firmas de los directores y gobernadores de Banxico . Al final, tiene el número 100 y el monograma del banco central.

Reverso: Es vertical. Muestra la bóveda del Banco de México, de ella, brotan algunos billetes, monedas y circuitos que trazan el pasado y el futuro de los cien años de Banxico.

Por otro lado, en la parte superior aparece un sol, un elemento ideado en 1935 por Fermín Revueltas como parte de un proyecto vital que sería clocado en la escalera principal del edificio.

¿Puedo pagar con el nuevo billete de Banxico?

¡Atención, mexicanos! El nuevo billete de cien pesos de Banxico, se trata de una pieza conmemorativa para celebrar los 100 años de la institución, por lo que no puede ser utilizado para pagar en México.

Al ser una pieza de colección, el billete no cuenta con ningún valor, por ello, NO estará disponible en cajeros automáticos, sucursales bancarias o negocios mexicanos.

¿Dónde conseguir el nuevo billete de Banxico?

A pesar de que el nuevo billete de cien pesos, ya fue presentado por el Banco de México, aún no se dan más detalles sobre el lugar en el que podrá obtenerse este ejemplar.

Por otro lado, no hay información sobre el valor que tendrá el billete de colección, por lo que, en caso de estar interesado, se recomienda estar al pendiente de los anuncios del banco central del país.

Lista de billetes conmemorativos que existen en México

¿Tienes alguno de estos? A lo largo de los años, el Banco de México ha lanzado distintos billetes conmemorativos; te presentamos todos los que existen:

