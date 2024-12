¡Del laboratorio al tianguis de Tepito! Puentes de 100cia, un espacio para aprender sobre ciencia

¡Todo es posible! Con muchas ganas de aprender y con productos básicos como espinacas y rosas, decenas de niños y jóvenes estudian sobre ciencia en pleno tianguis de Tepito , demostrando que esta materia puede impartirse fuera de los laboratorios, todo esto gracias a Puentes de 100cia, pero ¿cómo funciona este programa?

“Aprendo a no estar allá fuera de vago, aquí me meto porque ya me di cuenta que quiero aprender”, compartió un pequeño que asiste a estas clases de ciencia en el mercado de Tepito.

Puentes de 100cia buscan disminuir la desigualdad educativa

El programa Puentes de 100cia es un espacio en el que las y los pequeños pueden convertirse en científicos, descubriendo conceptos sobre Física, Química y Biotecnología, pero ¿cómo funciona?

Las clases de ciencia suelen impartirse tres veces al mes en el tianguis de Tepito, y una vez al mes se dan en una casa hogar, ubicada en esta misma zona. Tan solo en año y medio, han impartido alrededor de 40 talleres a niños y niñas de 3 a 14 años.

El proyecto de “Puentes de 100cia”, tiene como objetivo disminuir la desigualdad educativa , garantizando que el conocimiento pueda llegar a todos.

“Hay una percepción errónea de la ciencia, sobre todo los niños, creen que es muy aburrida, muy difícil, obviamente por la carencia, tal vez, del sistema educativo en el que no hay suficiente tiempo y recursos”, explicó Angelina Vázquez, Fundadora de Puentes de 100cia y Biotecnología, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Buscan recolectar dinero para comprar equipo nuevo para los niños

¿Te interesa cooperar? Actualmente, Angelina Vázquez, Fundadora de Puentes de 100cia y Biotecnología, y los niños de Tepito, están realizando una colecta para poder adquirir nuevo equipo.

El objetivo de la colecta es que las y los niños cuenten con herramientas que les permitan tener una experiencia educativa más completa; tienen como objetivo recaudar 20 mil pesos.

Si quieres ayudar a esta buena causa, puedes donar directamente en su página de ‘Go Fund Me’ o dando clic en este enlace. No existe una cantidad exacta, por lo que puedes donar lo que tú quieras.