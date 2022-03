Cae muelle de Yucalpetén, estruendo despierta a pescadores

Yucalpetén, Yucatán.- Un tremendo estruendo despertó a pescadores del puerto de abrigo de Yucalpetén. Al asomarse, vieron que parto del muelle se desplomó; esta zona normalmente suele estar concurrida durante el día.

Antonio Pérrez, el velador relata: “Escuché un derrumbe feo como una bomba, me asusté, como a las 12:10. Me levanté para ver si se fue la fila de barcos y nada, acecho y vi que todo eso se había caído, me asusté".

Pecadores indicaron que desde hace más de 50 años, este tramo de unos 50 metros no ha tenido mantenimiento, lo que causó su deterioro.

Señalaron que autoridades municipales ni siquiera acordonaron el área, lo que representa un peligro para quienes transitan por esta zona.

Otro de los veladores aseguró: “Es un riesgo para el pescador o el patrón o algo así, porque el que va a brincar al barco o esté pasando en cualquier momento se va a ir al agua o se pueden accidentar o algo”.

Intentamos contactar autoridades municipales pero no obtuvimos ninguna respuesta sobre lo sucedido.

La historia del puerto de abrigo de Yucalpetén

Este puerto de abrigo de Yucalpetén fue inaugurado el 1 de junio de 1968 por el entonces Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz. El objeto del más nuevo de los puertos yucatecos fue proporcionar seguridad a las embarcaciones pesqueras y crear en ese lugar un centro industrial de primer orden.

Fue habilitado como puerto de altura y cabotaje en 1994. Cuenta con un área para embarcaciones mayores de pesca y de captura ribereña; una marina para yates, instalaciones para deportes acuáticos tanto en la laguna de Chelem, como en mar abierto. Cercana al puerto, existe una pista de canotaje.

Hay una zona industrial del lado poniente y una turística al oriente que también es zona operacional de barcos de pesca. El puerto de abrigo tiene muelles en su dársena e instalaciones industriales y de reparación y construcción de buques al sur de la misma.

Se localiza a 4 km. al poniente de Progreso.