Crean pulseras contra la violencia hacia las mujeres

Denisse vivió momentos de angustia, fue víctima de violencia física por su propia pareja cuando le reclamó las agresiones que cometía en contra de su hija.

“Yo le empiezo a reclamar que no que no era normal esos videos y esas fotografías. Ningún papá que sea normal se las toma a su hija. Mi hija en ese entonces tenía 6 años. Empezamos a pelear con palabras, él empieza a forcejear para quitarme el celular, no me dejo, me avienta hacia una barra que está ahí a las afuera de las oficinas. Yo al momento ya no podía, yo sentía que gritaba pero no me escuchaba,” dijo Denisse, víctima de violencia.

Denunció en la procuraduría de justicia del estado, donde suman miles carpetas de investigación en el centro de justicia para mujeres por casos de violencia familiar y contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres se incrementó desde hace dos años en Hidalgo. Nueve municipios están en semáforo rojo, las estadísticas señalan que desde que inició el año hasta abril se han recibido más de 4 mil llamadas de emergencia, mientras se habían denunciado más de 2 mil casos en el mismo periodo de casos de violencia contra ellas.

Desde hace dos años se tienen medidas de protección para 3 mil mujeres.

Pero estas no han sido suficientes para detener a los agresores.

Por ello, en Hidalgo se han creado unas pulseras que buscan regresar la tranquilidad que le fue arrebatada a estas mujeres.

“Son el equivalente a un botón de pánico. Cuando acuden a la instancia a brindar su información esta información queda cargada en una base de datos que administra el C5I y todo estos datos están blindados por supuesto,” declaró la Titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, Yedid Nájera.

“En cierta forma la pulsera es un poco más factible porque está más a la mano entonces cualquier cosa pues le apachurras y ya, a que pierdes tiempo en sacar el celular,” agregó Denisse, víctima de violencia.

La señal enviada sirve para desplazar de manera inmediata a los agentes de seguridad que estén más cerca del lugar para atender la emergencia.

Serán distribuidos de manera inicial 3 mil pulseras para que las mujeres en riesgo siempre tengan un botón que las mantenga más seguras.