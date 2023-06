Putin confirma que pilotos rusos murieron durante intento de levantamiento

El presidente ruso, Vladimir Putin, rindió este lunes homenaje a los pilotos que murieron durante el fallido levantamiento del fin de semana y confirmó reportes de blogueros que dijeron que varios aviones fueron derribados por la milicia Wagner, dirigida por Yevgeny Prigozhin.

Los combatientes del grupo Wagner tomaron el sábado el control de la ciudad sureña de Rostov-on-Don y el centro de comando militar que dirige la campaña de Ucrania, luego de avanzar con una caravana hasta un punto situado a 200 kilómetros de Moscú, antes de detener su plan.

“El coraje y el autosacrificio de los héroes-pilotos caídos salvaron a Rusia de trágicas y devastadoras consecuencias”. Vladimir Putin, presidente de Rusia.

No ha habido información oficial sobre cuántos pilotos murieron o el número de aviones que fueron derribados.Algunos canales rusos de Telegram que monitorean la actividad militar de Rusia, incluido el blog Rybar con más de un millón de suscriptores, informaron el sábado que 13 pilotos rusos murieron durante el intento de rebelión, que duró un día.

Entre los aviones derribados había tres helicópteros de guerra electrónica Mi-8 MTPR y una aeronave Il-18 con su tripulación, informó Rybar.

Putin dijo que había dejado que el motín del sábado continuara deliberadamente para evitar un derramamiento de sangre y culpó a Wagner por las muertes que ocurrieron.

¿Qué alternativa brindó Putin a grupo Wagner?

Sin mencionar el nombre de Prigozhinen su discurso, Putin dijo que los combatientes de Wagner que decidieran no firmar contratos con el Ejército bajo una orden del Ministerio de Defensa podrían trasladarse a Bielorrusia o simplemente regresar con sus familias.

Sin embargo, un importante legislador ruso pidió un castigo. Leonid Slutsky, quien ha estado involucrado en varias negociaciones relacionadas con la campaña de Moscú en Ucrania, dijo que el perdón no debería aplicarse a los rebeldes que mataron a los pilotos, de hecho, a sus compañeros de armas.

“Estas personas deben ser llevadas ante la justicia y sufrir el castigo más severo”. Leonid Slutsky, legislador.

Este lunes no se trabajó en Moscú

El alcalde de Moscú Serguei Sobianin ordenó un día no laborable para los habitantes de la capital de Rusia. El anuncio lo hizo a través de su canal oficial de la red social Telegram, escribiendo: “Con el fin de minimizar los riesgos, he decidido, en el marco del centro operativo, declarar el lunes como día no laborable, a excepción de las autoridades y empresas del ciclo continuo, del complejo industrial y de defensa, y de los servicios de la ciudad”.

Esto ocurre tras la retirada de mercenarios rusos que fuertemente armados avanzaban a la capital con la intención de destituir a los comandantes a quienes consideraban corruptos e incompetentes.